Bei der Reserve des 1.

FC Kleve gab es für Hülser SV nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:4. Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben.

Kleve II nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Wild statt Kresimon. Auch Hüls tauschte auf sieben Positionen. Dort standen Lütz, Dumanli, Heidemann, Maas, Pieczka, Elyar und Gräff für Caputo, Ermers, Heidemann, Stirken, Lötters, Draaken und Wolters in der Startformation.

40 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FCK schlägt – bejubelten in der 24. Minute den Treffer von Patrick Znak zum 1:0. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Zum Seitenwechsel ersetzte Lukas Wolters von Hülser SV seinen Teamkameraden Kevin Gräff. Yannick Wild machte in der 50. Minute das 2:0 des 1. FC Kleve II perfekt. Kosovar Demiri vollendete zum dritten Tagestreffer in der 57. Spielminute. In der 72. Minute stellte Kleve II personell um: Per Doppelwechsel kamen Fabian van Beusekom und Otman Maehouat auf den Platz und ersetzten Murat Dogu und Simon Schoofs. Mit dem 4:0 für den FCK von Maehouat hatte das Spiel seinen Sieger in der 84. Minute eigentlich schon gefunden. Am Ende kam die Klever gegen Hüls zu einem verdienten Sieg.

Die Situation von Hülser SV ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den 1. FC Kleve II handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein. In der Verteidigung von Hüls stimmt es ganz und gar nicht: 49 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Mit diesem Sieg zieht Kleve II an Hülser SV vorbei auf Platz acht. Der Aufsteiger fällt auf die neunte Tabellenposition. Der Sieg über Hüls, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den FCK von Höherem träumen. Am nächsten Donnerstag (20:00 Uhr) reist der 1. FC Kleve II zu VfB Uerdingen, gleichzeitig begrüßt Hülser SV den SV Budberg auf heimischer Anlage.