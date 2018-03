Am Sonntag verbuchte FC Aldekerk einen 2:0-Erfolg gegen den VfL Tönisberg.

Das Hinspiel bei Aldekerk hatte Tönisberg schlussendlich mit 1:0 gewonnen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der VfL Tönisberg mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Schiffers und Thiel für Fuhrmann und Mrosek. Auch Aldekerk baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Kersjes, Rühling und Lindemann anstatt Willemsen, Herrschaft und Altgen.

Oliver Martens nutzte die Chance für FC Aldekerk und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Tönisberg brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Aldekerk hatte bis zur Pause Bestand. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Kevin Schiffers vom VfL den Platz. Für ihn spielte Robin Fuhrmann weiter (52.). Florian Willemsen, der von der Bank für Kevin Mertens kam, sollte für neue Impulse bei FC Aldekerk sorgen (72.). Willemsen schoss für den Gast in der 77. Minute das zweite Tor. Am Ende nahm die Aldekerker beim VfL Tönisberg einen Auswärtssieg mit.

Die Situation bei Tönisberg bleibt angespannt. Gegen Aldekerk kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Durch diese Niederlage fällt der VfL in der Tabelle auf Platz zehn.

FC Aldekerk bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sechs Unentschieden und zehn Pleiten. Mit drei Punkten im Gepäck verlässt Aldekerk die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Während der VfL Tönisberg am nächsten Donnerstag (20:00 Uhr) bei SGE Bedburg-Hau gastiert, duelliert sich FC Aldekerk zeitgleich mit dem SV Walbeck.