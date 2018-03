Der Trainer des SV Horst-Emscher 08 Alexander Thamm hat am Samstag mit seinem Fanclub „Der VfL ist einfach Kult“ den Hallenzauber der VfL-Fanclubs gewonnen.

Trainer auf Abwegen! Der Coach des SV Horst-Emscher 08 Alexander Thamm hat am Samstag mit seinem Fanclub „Der VfL ist einfach Kult“ den Hallenzauber der VfL-Fanclubs gewonnen. Der 34-Jährige, der bis zum vergangenen Jahr auch beim Zweitligisten beschäftigt war, bewies, dass er am Ball nichts verlernt hat.

Damit holte er sich eine Portion Zusatzmotivation für das heutige Heimspiel in der Landesliga Westfalen 3 gegen den VfB Günnigfeld (15.15 Uhr). Nach zuletzt zwei Niederlagen sollte der Tabellenführer gegen die Bochumer wieder in Tritt kommen, um seine Ambitionen zu wahren. Derzeit hat das Team von Alexander Thamm den Aufstieg aber nicht mehr in der eigenen Hand, muss auf einen Ausrutscher des BSV Schüren hoffen, der noch zwei Spiele mehr auszutragen hat.

In der Halle lief es gestern für Thamm besser. Bereits zum dritten Mal hintereinander sicherte sich der VfL-Anhänger mit seinem Fanclub den inoffiziellen Titel des besten VfL-Fanclubs. „Auch, wenn im Finale gegen „Semper Fidelis“ ein Neunmeterschießen herhalten musste, muss man ganz klar sagen, dass die Jungs verdient gewonnen haben und einfach die Besten waren“, erklärte Benjamin Bödecker vom Bochumer Fanprojekt. Das Fanprojekt hatte das beliebte Turnier in der Bochumer Rundsporthalle bereits zum 26. Mal ausgerichtet.