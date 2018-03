Thomas Tuchel wird in der Saison 2018/19 in der Premier League trainieren. Das berichtet der Kicker.

Demnach wird der 44-jährige Fußballlehrer den FC Arsenal trainieren. Tuchel soll Arsene Wenger nach 16 Jahren als Arsenal-Trainer ablösen. In London würde Tuchel auf seine ehemaligen BVB-Spieler Henrikh Mkhitaryan und Pierre Emerick Aubameyang treffen. Vor allem der Armenier Mkhitaryan blühte bei den Schwarz-Gelben in der Saison 2015/16 unter Tuchel auf, aber auch Aubameyang wurde unter dem Trainer Bundesliga-Torschützenkönig.

Zudem würde Tuchel auch auf Sven Mislintat treffen. Pikant: Arsenal-Chefscout Mislintat hatte Borussia Dortmund verlassen, weil es Ärger mit dem damaligen Cheftrainer Tuchel gegeben hatte.

Der gebürtige Schwabe war auch lange Zeit als neuer Bayern-Trainer im Gespräch. Am späten Samstagabend hieß es in einem Bericht der "Bild am Sonntag" dass die Bayern-Verantwortlichen sich erst wenige Tage zuvor auf Tuchel als Trainer und damit Nachfolger von Jupp Heynckes geeinigt hatten. Die Gespräche mit dem ehemaligen Dortmunder sollten in der kommenden Woche aufgenommen werden. Selbst Uli Hoeneß, ein Tuchel-Skeptiker, soll sich für den Ex-Mainzer ausgesprochen haben.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung versuchten Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic am Freitag in einer Telefonkonferenz vergeblich, Tuchel zur Übernahme des Bayern-Jobs zu überreden. Das konkrete Münchner Interesse kam demnach zu spät. Denn der 44-jährige gebürtige Schwabe sagte nun ab. Der Grund: Tuchel soll das Ausland dem FC Bayern vorziehen und sich bereits mit einem Verein einig sein. Mit dem FC Arsenal aus der englischen Premier League...