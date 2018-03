Timo Becker ist bei Rot-Weiss Essen einer der Aufsteiger der Saison. Das hat ihn nun in die Notizblöcke der Drittligisten gebracht.

Es wird stressig in den nächsten Wochen. Die erste Englische Woche hat RWE mit dem Pokalspiel am Mittwoch gegen Hiesfeld und dem 2:1-Sieg gegen Mönchengladbach II hinter sich. Die nächste wartet bereits auf sie. Am Donnerstag geht es nach Verl, ehe sie dienstags darauf in Wegberg-Beeck spielen. Ein erstes „Opfer“ der englischen Wochen war Timo Becker, der das Pokalspiel gegen den Oberligisten über 90 Minuten von der Bank verfolgen musste. Ein Problem war das für ihn jedoch nicht: „Der Trainer hat das angesprochen und wir wissen, woran wir sind. Jeder ist sich bewusst, dass viele Spiele in einem kurzen Zeitraum kommen. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt dabei.“

Mit einem ähnlichen Blick dürfte er auf den ersten Heimsieg in 2018 zurückblicken: „Wir haben dieses Mal am Ende nichts zugelassen. Solche Punkte sind immer wichtig. Wir haben gezeigt, dass wir es doch können. Da ist viel von uns abgefallen.“ Zumal mit weiteren Heimsiegen die eigene Anhängerschaft wieder beruhigt werden könnte. Diese haben erneut ihren Stimmungsboykott durchgezogen und den Support verweigert. „Wir wünschen uns, dass sie hinter uns stehen. Das gelingt nur mit den richtigen Ergebnissen“, weiß auch Becker, der aus der Essener Jugend stammt und Verständnis aufbringt: „Als Fan ist man natürlich sauer, wenn man verliert. Uns geht es ja genauso. Ich würde mir wünschen, dass die Fans wiederkommen. Die Stimmung ist immer geil hier.“

Ob er diese Stimmung auch nächstes Jahr erleben wird ist noch nicht klar. Beckers Vertrag läuft am Saisonende aus. RS weiß, dass sich der 20-jährige Defensivspieler mit einigen guten Leistungen auch in die Notizblöcke von Drittligisten gespielt hat. Becker auf eine mögliche Vertragsverlängerung angesprochen: „Wir sind in Verhandlungen. Ich hatte bereits Gespräche mit unserem Sportdirektor. Das ist der Stand der Dinge. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen zu bleiben, zusagen möchte ich aber noch nicht.“