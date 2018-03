Bitter für die Bayern-Bosse! Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, wollten die Münchner mit Thomas Tuchel über das Traineramt bei FCB sprechen. Doch dieser sagte nun ab.

In dem Bericht der "Bild am Sonntag" heißt es, dass die Bayern-Verantwortlichen sich erst wenige Tage zuvor auf Tuchel als Trainer und damit Nachfolger von Jupp Heynckes geeinigt hatten. Die Gespräche mit dem ehemaligen Dortmunder sollten in der kommenden Woche aufgenommen werden. Selbst Uli Hoeneß, ein Tuchel-Skeptiker, soll sich für den Ex-Mainzer ausgesprochen haben.

Doch der 44-jährige gebürtige Schwabe sagte nun ab. Der Grund: Tuchel soll das Ausland dem FC Bayern vorziehen und sich bereits mit einem Verein einig sein. In der Vergangenheit wurde Tuchel immer wieder mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. In London würde er Arsenal-Trainerlegende Arsene Wenger beerben und auf seinen ehemaligen Schützling Pierre-Emerick Aubameyang treffen. Aber auch ein Engagement beim FC Chelsea könnte denkbar sein. An der Stamford Bridge soll Chelsea-Vereinsboss Roman Abramowitsch mit dem Italiener Antonio Conte nicht zufrieden sein. Alle Wege scheinen für Tuchel nach London zu führen.

Aber wer wird jetzt beim FC Bayern Nachfolger des 72-jährigen Heynckes? Auf der Liste der Bayern sollen noch Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim, Liverpools Jürgen Klopp und Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig), stehen. Die Bayern wollen offenbar einen deutschsprachigen Coach verpflichten.

Zuletzt berichtete die spanische Sportzeitung "Marca", dass die Bayern ihre Fühler nach Mauricio Pochettino von den Tottenham Hotspurs ausgestreckt haben sollen. Dieser könnte laut der spanischen Zeitung offenbar auch Stürmer Harry Kane aus London nach München mitbringen. Diese Verpflichtung würde Sinn machen, wenn der offenbar wechselwillige Robert Lewandowski die Bayern verlassen würde. Jedoch spricht die Sprachbarriere gegen ein Engagement des 46-jährigen Argentiniers Pochettino. Zudem besitzt er in Tottenham einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.