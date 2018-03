Beim 2:0 (0:0)-Erfolg über den TuS Haltern in der Oberliga Westfalen standen zwei junge Spieler überraschend nicht im Aufgebot des SC Westfalia Herne.

Auch im Derby gegen den TuS Haltern setzte Westfalia-Trainer Christian Knappmann wieder auf seine jungen Talente. So lieferte unter anderem Nico Thier im Mittelfeld eine hervorragende Partie ab und war wesentlicher Bestandteil für den 2:0-Erfolg über den Tabellenzweiten aus Haltern, der immerhin mit der Empfehlung von fünf siegreichen Spielen in Folge zur Westfalia anreiste. Mit Torwart Niklas Lübcke verpflichtete die Westfalia unter der Woche einen weiteren Youngster für die kommende Spielzeit. Der „Wunschspieler“ von Christian Knappmann wird nach dessen Aussage demnächst gesetzt sein.

Gesetzt waren in den vergangenen Wochen außer Nico Thier allerdings noch zwei weitere Talente: Ex-MSV-Juniorenspieler Maurice Temme sowie Nico Legat, der mehrere Stationen in der Jugend des VfL Bochum durchlief. Temme war unter anderem auch mit einem Tor am Auswärtserfolg gegen den SC Paderborn II (3:1) mit einem Treffer beteiligt und verpasste in der Rückrunde noch keine Partie. Gegen den TuS Haltern wurden beide Spieler zum Zuschauen hinter die Bande verbannt.

Auf RevierSport-Nachfrage erklärte Knappmann: „Das sind interne Gründe. Die behalten wir auch intern.“ Zur Zukunft der beiden jungen Gesichter am Schloss Strünkede betonte der Trainer: „Die Jungs sollen prägende Gesichter von Westfalia Herne in den kommenden Jahren werden.“ Bis dahin ist Knappmann zuversichtlich, dass die Interna geklärt sein werden: „Da finden wir eine saubere Lösung“, bestätigte Knappmann im Gespräch mit RevierSport.