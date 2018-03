Die U23 von Borussia Dortmund konnte beim 2:1 (0:0)-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen auf tatkräftige Unterstützung der eigenen Anhänger setzen.

Das Thema der Parallelansetzungen der Profis und der zweiten Mannschaft des BVB beschäftigt die Anhängerschaft schon lange. Beim Heimspiel der U23 gegen Rot-Weiß Oberhausen zeigte sich, was in der Roten Erde los sein kann, wenn es den Fans möglich ist, die Mannschaft in der Regionalliga West zu unterstützen. 2121 Zuschauer fanden am Samstagnachmittag aufgrund der Länderspielpause den Weg in die Rote Erde, was bei einem derzeitigen Zuschauerschnitt von knapp über 1000 schon eine immense Zahl ist. Nur beim Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen am ersten Spieltag waren mit 6000 Zuschauern mehr Anhänger im Stadion Rote Erde.

Die Stimmung schien auch die Mannschaft und allen voran den Trainer zu beflügeln. Als der Schlusspfiff ertönte, drehte sich Jan Siewert zur Haupttribüne um, ballte die Faust und schrie seine Erleichterung heraus. Während er dort in den meisten Heimspielen auf leere Ränge geblickt hätte, so hatte er diesmal die feiernden Fans vor Augen. Schon beim 1:0-Treffer von Herbert Bockhorn in der 55. Minute ließ Siewert seinen Gefühlen freien Lauf und setzte zu einem Sprint an. Auf die Frage eines anwesenden Journalisten auf der Pressekonferenz, ob er sich das von Usain Bolt, der unter der Woche für zwei Tage beim BVB mittrainierte, abgeschaut habe, antwortete Siewert: „Mit dem Unterschied, dass ich nach dem Sprint schon übersäuert war. Ich habe mich für Herbert Bockhorn gefreut und dann darf ein Trainer auch mal zum Sprint ansetzen.“

Auch bei der Mannschaft spürte man, dass ihnen die Unterstützung guttat, sodass sie nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Siegesspur zurückfand. Die Ansetzungen der nächsten Heimspiele werden Fans und Spielern daher wohl viel Freude bereiten: Sowohl am kommenden Dienstag (19 Uhr) gegen Westfalia Rhynern, als auch beim Heimspiel am 06. April (19:30 Uhr) gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf, gehen sich die erste und zweite Mannschaft terminlich aus dem Weg, sodass die BVB-Anhänger wieder die Möglichkeit haben werden, die U23 zu unterstützen.