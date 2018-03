Mit einer 2:5-Niederlage im Gepäck ging es für SF Broekhuysen vom Auswärtsmatch bei GSV Moers in Richtung Heimat.

Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Broekhuysen letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

GSV Moers nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Di Giovanni, Koch und Weigl statt Debernitz, Erol und Groß. Auch Broekhuysen tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Schmitz und Schurawlow für Schaffers und Thyssen in der Startformation.

70 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Moers schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Christian Zeiler zum 1:0. Der Gastgeber bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Leon Peun für den Ausgleich sorgte (24.). Zeiler verwandelte in der 26. Minute einen Elfmeter und brachte GSV Moers die 2:1-Führung. Geschockt zeigte sich SF Broekhuysen nicht. Nur wenig später war Michel Hornbergs mit dem Ausgleich zur Stelle (32.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Anstelle von Hornbergs war nach Wiederbeginn Nick Meyer für Broekhuysen im Spiel. Moers drängte im Verlauf auf die Entscheidung – Raphael Weigl (49.), Lukas Koch (51.) und Zeiler (64.) machten SF Broekhuysen den Garaus. Am Schluss fuhr GSV Moers gegen Broekhuysen auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Nach dem klaren Erfolg über SF Broekhuysen festigt Moers den fünften Tabellenplatz. Mit dem Sieg baut GSV Moers die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Grafschafter elf Siege, vier Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Die Offensivabteilung von Moers funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 52-mal zu.

In der Tabelle liegt Broekhuysen nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Mit insgesamt 37 Zählern befindet sich GSV Moers voll im Fahrwasser. Die Formkurve von SF Broekhuysen dagegen zeigt nach unten. Vor heimischem Publikum trifft Moers am nächsten Donnerstag auf den TSV Wachtendonk-Wankum, während Broekhuysen am selben Tag FC Moers-Meerfeld in Empfang nimmt.