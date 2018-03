Rot-Weiß Oberhausen hat durch die 1:2 (0:0)-Niederlage gegen die U23 von Borussia Dortmund die zweite Niederlage in Folge einstecken müssen.

Mittelfeldakteur Robert Fleßers (31) sah dabei Parallelen zur 2:4-Pleite gegen Rödinghausen in der Vorwoche: „Über das gesamte Spiel gesehen, hätten wir doch was mitnehmen können. In der Phase, wo wir die beiden Gegentore bekommen, war vielleicht etwas die Konzentration weg. Das war ein Doppelschlag, ähnlich wie wir ihn in der vergangenen Woche gegen Rödinghausen bekommen haben.“

Trotzdem wollte Fleßers - der im Spiel gegen Dortmund die Kapitänsbinde trug, da Patrick Bauder nicht im Kader stand - seiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen: „Von der Einstellung und dem Kampfgeist her können wir uns keinen Vorwurf machen. Auch wenn wir fünf Minuten lang etwas unkonzentriert waren. Wir haben aber alles probiert und sind auch nochmal zurückgekommen.“

Fleßers sieht fehlende Durchschlagskraft

Als Faktor für die Niederlage sah der Mittelfeldstratege vor allem die fehlende Durchschlagskraft der Kleeblätter: „Vorn sind wir vor allem in den letzten zehn Minuten nicht mehr durchgekommen, das hat Dortmund gut gemacht. Aber das kann passieren. Ich mache niemandem einen Vorwurf.“

Oberhausen hat durch die Englische Woche und des Nachholspiels gegen Viktoria Köln am kommenden Mittwoch schon schnell die Möglichkeit, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Fleßers war nach der Partie gegen Dortmund guter Dinge, dass seine Mannschaft auch schon bald wieder erfolgreich ist: „Wir sind gut in das Jahr gekommen. Jetzt haben wir zwei Niederlagen in Folge kassiert, bei denen wir in kürzester Zeit die Gegentore bekommen haben. Man hat aber gesehen, dass das die Jungs nicht zurückwirft. Wir kennen unsere Stärken, sind fußballerisch gut und können auch den Kampf annehmen.“

Für Fleßers selbst geht es derzeit aber nicht nur um den derzeitigen Erfolg der Mannschaft, sondern auch um seine Zukunft. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft zum Ende der Saison aus, weshalb er sich überlegen muss, wie es für ihn weitergeht. Nach dem Spiel gegen Dortmund ließ Fleßers aber durchklingen, dass er sich eine Verlängerung seines Vertrages in Oberhausen durchaus vorstellen kann: „Wir haben schon kurz zusammen gesessen, aber dann kam ja auch von Januar bis Februar nochmal meine Verletzung dazwischen. Ich denke aber, dass man sich jetzt nochmal finden wird.“