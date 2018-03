Nach dem 2:1-Sieg gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach herrscht bei Rot-Weiss Essen erst einmal Erleichertung. Es war der erste Heimsieg in 2018.

Als Schiedsrichter Max Krämer die Begegnung um 15.51 Uhr abpfiff, reckten die Essener Spieler auf dem Rasen die Arme nach oben. Manche gingen auf die Knie. Die sonst während des Spiels stummen Fans setzten zum Jubel an und applaudierten der rot-weissen Elf. Endlich war der erste Heimsieg des Kalenderjahres 2018 gelungen. "Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, dass sie nach dem Pokalspiel und nach dem Rückstand Moral gezeigt und gewonnen hat", lobte auch Essens Trainer Argirios Giannikis den Auftritt seiner Mannschaft.

Im Vergleich zum Duell gegen Hiesfeld hatte Giannikis seine Mannschaft auf drei Positionen ausgetauscht - mit Erfolg. Robin Urban, der zum ersten Mal seit dem Rödinghausen-Spiel im Oktober wieder in der Startelf stand, überzeugte auf der Rechtsverteidiger-Position mit vielen gute Flanken, so auch mit der Vorlage zum 2:1-Siegtreffer. Nico Lucas spielte einen souveränen, aber unauffälligen Part auf der Doppel-Sechs neben Timo Brauer und Timo Becker spielte bei vielen Mönchengladbacher Angriffen, den Ausputzer. Überraschender war jedoch, dass der Fußballlehrer im Tor erneut auf Marcel Lenz setzte. Giannikis erklärte später, warum: "Wir wollten das Positive vom Mittwoch auch auf dieser Position mitnehmen." Die Entscheidung sei jedoch kein Votum contra Robin Heller. "Das ist keine Entscheidung, die in Stein gemeißelt ist."

Dies galt jedoch für den Stimmungsboykott auf der West. Nur immer mal wieder kurz konnten sich die Anhänger dort nicht halten und brachen doch mit dem ein oder anderen Fangesang auf. Der Anhang protestiert durch das Schweigen gegen die aus ihrer Sicht schwachen Leistungen zum Jahresbeginn und die Entscheidung, Giannikis erst einmal als Trainer zu behalten. So prangte es dort auf einem Spruchband: "Lösungen finden! Trainer raus jetzt!". Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel reagierte der designierte Aalen-Trainer darauf: "Du registrierst das, das ist nicht schön, aber als Trainer bist du auf das Spiel fokussiert." Giannikis weiter: "Das war für mich das 13. Pflichtspiel hier und wir haben dreimal verloren. Wenn man sieht, wie wir sie verloren haben, war das mehr als unglücklich. Aber wir arbeiten dran, dass wir sportlich gut dastehen. Das interessiert mich mehr."

Am Ende äußert er sich jedoch diplomatisch zur Fan-Kritik: "Die Fans haben das Recht jeden so zu bewerten, wie sie es wollen. Das ist das Ergebnis der Berichterstattung von vor ein paar Wochen. Wir wollen Ergebnisse einfahren und es freut mich, dass wir nach einem schweren Spiel nach dem Rückschlag zurückgekommen sind und wieder alles reingelegt haben. Das steht für mich im Fokus."