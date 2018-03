Bonner SC trennte sich an diesem Samstag von SC Verl mit 1:1.

Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des Gastes gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Verler der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte Verl einen Erfolg geholt und einen 3:1-Sieg zustande gebracht.

Beim SCV erhielten Marzullo, Muhovic und Müller den Vorzug vor Özkara, Kurzen und Kurt. 444 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Bonner SC schlägt – bejubelten in der 30. Minute den Treffer von Dario Schumacher zum 1:0. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Mit einem Wechsel – Jannik Stoffels kam für Adis Omerbasic – startete Bonn in Durchgang zwei. SC Verl drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Viktor Maier und Patrick Kurzen sorgen, die per Doppelwechsel für Gianluca Marzullo und Nico Hecker auf das Spielfeld kamen (58.). Kurz vor Ultimo war noch Cinar Sahil Sansar zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Verl verantwortlich (84.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der BSC und der SCV schließlich mit einem Remis.

Der Bonner SC bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 15. Zuletzt war bei Bonn der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nach 23 absolvierten Begegnungen nimmt SC Verl den elften Platz in der Tabelle ein. Der letzte Dreier liegt für Verl bereits vier Spiele zurück. Kommende Woche tritt der BSC bei SV Rödinghausen an (Samstag, 14:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt der SCV Heimrecht gegen Rot-Weiss Essen.