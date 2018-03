Bei der Reserve von 1.

FC Köln gab es für SV Rödinghausen nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:4. Das Hinspiel hatte Rödinghausen mit 6:0 für sich entschieden. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:1 zugunsten von Köln II.

Die Stärke des Gastgebers liegt in der Offensive – mit insgesamt 37 Treffern. Für den 1. FC geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der die Geißböcke ungeschlagen ist. Die Geißbock-Elf bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten.

Trotz der Niederlage behält der SVR den zehnten Tabellenplatz. Für SV Rödinghausen sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Als Nächstes steht für 1. FC Köln II eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:00 Uhr) geht es gegen Viktoria Köln. Rödinghausen tritt bereits drei Tage vorher gegen den KFC Uerdingen 05 an.