Bei Fortuna Köln gab es für Arminia Bielefeld nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 1:5. Das Hinspiel hatte Bielefeld für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Die Arminen begann die Partie mit einem neuen Gesicht in der Anfangsformation. Für Günther war Fraedrich dabei. 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Köln schlägt – bejubelten in der 15. Minute den Treffer von Nico Ochojski zum 1:0. Hassine Refai beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (36.). Alperen Ömer Sürül legte in der 43. Minute zum 3:0 für das Schlusslicht nach. Zur Halbzeit blickte der Aufsteiger auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Mit einem Wechsel – Juan Ramon Alvarez Koch kam für Moussa Dembele – startete die Fortunen in Durchgang zwei. In der Pause stellte die Arminia personell um: Per Doppelwechsel kamen Mervin Kalac und Kevin Schmidt auf den Platz und ersetzten Armagan Beytullah Özer und Rui-Jorge Monteiro-Mendes. Der vierte Streich der Fortuna war Rami Jemili vorbehalten (49.). Für das 1:4 von Arminia Bielefeld zeichnete Roberto Massimo verantwortlich (52.). Alem Koljic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Fortuna Köln (89.). Letztlich nahm Bielefeld im Kellerduell bei Köln eine bittere Niederlage hin.

Trotz der drei Zähler macht die Fortuna im Klassement keinen Boden gut. Die Kölner Fortuna beendet die Serie von elf Spielen ohne Sieg. Fortuna Köln bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und 17 Pleiten.

Wann findet die Arminia die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Köln setzte es eine neuerliche Pleite, womit Arminia Bielefeld im Klassement weiter abrutscht. Die vergangenen Spiele waren für Bielefeld nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück. Die Bielefelder musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Arminia insgesamt auch nur drei Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Arminia Bielefeld musste schon 45 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Das nächste Mal ist die Fortuna am 02.04.2018 gefordert, wenn SC Paderborn 07 zu Gast ist. Nächsten Samstag (13:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Bielefeld und Bayer 04 Leverkusen.