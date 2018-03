Der Bundestrainer stellt dem BVB-Star auch nach dem 1:1 gegen Spanien die Teilnahme an der WM in Russland in Aussicht. Die Reaktionen zum Spiel.

Allzu sehr wollte sich Joachim Löw natürlich nicht in die Karten gucken lassen. „Es ist zu früh, über einzelne Personalien zu sprechen“, sagte der Bundestrainer nach dem 1:1 (1:1) des Weltmeisters im Testspiel gegen Spanien. Aber die Personalie Mario Götze ist nun doch dauerhaft zugegen, wenn die Fußball-Nationalmannschaft zusammenkommt. Die WM-Endrunde in Russland in drei Monate ohne den Star von Borussia Dortmund? Ein denkbares Szenario, auch wenn Löw betont: „Ich bin von seinen Qualitäten nach wie vor überzeugt.“

Der WM-Held von Rio, im Finale gegen Argentinien der Schütze des goldenen Tors in der Verlängerung, ist derzeit meilenweit entfernt von der Form, die eine Nominierung für die Löw’sche Auswahl rechtfertigen würde. „Für meine Begriffe muss er wieder das tun, was ihn stark gemacht hat“, sagte Löw nun in Düsseldorf. Um sich das nochmal in Erinnerung zu rufen: „Vorne mit reingehen, in den Rücken der Abwehr kommen, den Abschluss suchen. Aber Mario weiß, woran er arbeiten muss.“

Nicht auf Götze bezogen, erklärte Löw allerdings, Überraschungen bei der vorläufigen Kadernominierung am 15. Mai nicht auszuschließen. „Ich fand schon, dass das ein sehr guter Test war für beide Mannschaften, die natürlich auch, wenn sie den Ball haben, sehr gut kombinieren können. Beide Mannschaften haben versucht, Druck auszuüben. Das ist ein Test, aus dem wir viele Erkenntnisse gewinnen konnten.“

Mit dem ansehnlichen Spiel waren auch die übrigens Löws Spieler zufrieden. „Das war echt ein gutes Fußballspiel. Spanien hat das auf eine herausragende Art und Weise gekontert“, sagte Mats Hummels. „Wir hatten ein, zwei Schwachpunkte. Für den Fan aber war es schön anzuschauen. Wir hatten anfangs richtig Probleme und haben uns dann gefunden. Das ist auch eine Qualität dieser Mannschaft.“

Toni Kroos sagte: „Wir wussten, dass zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen. Es war ein guter Test für uns. Wir sind auf einem guten Niveau, aber wir können uns noch verbessern.“ Torschütze Thomas Müller erklärte: „Die Spielfreude kann man den Spaniern niemals nehmen, aber man kann ihnen das Spiel schwer machen. Das war ein Spiel, das auch 2:2 oder 3:3 hätte ausgehen können. Das war ein guter Test, aber wir haben noch Luft nach oben.“