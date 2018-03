Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat nach seinem Wechsel zu L.A. Galaxy auf unnachahmliche Weise Ziele formuliert.

"Es ist in meiner DNA, Trophäen zu gewinnen. Wo ich auch hingegangen bin, ich habe gewonnen", sagte der 36-Jährige in einem Video auf der Klub-Homepage. Es sei "ein anderer Ort, aber der gleiche Zlatan".

Ibrahimovic hatte erst am Donnerstag seinen Vertrag beim englischen Rekordmeister Manchester United aufgelöst. Am Freitag wurde der Wechsel zum fünfmaligen MLS-Meister aus Kalifornien bekanntgegeben. In den USA unterschrieb der Stürmer laut Informationen der LA Times für zwei Jahre und soll ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Dollar (ca. 1,2 Millionen Euro) erhalten.

"Wenn ich in den USA spiele, passt es einfach, dass ich zum erfolgreichsten Team der Major League Soccer gehe, der LA Galaxy", sagte Ibrahimovic: "Ich habe mich für Galaxy entschieden, weil es der richtige Platz für mich ist. Es ist das beste Team in den USA. Es gab keine Zweifel."

Dass er wegen einer Knieverletzung seit Dezember nicht gespielt hat, sei kein Problem. "Ich muss in den Rhythmus kommen", sagte Ibrahimovic: "Je mehr ich spiele, desto besser wird es laufen."