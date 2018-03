Nach dem 1:1 (1:1) im Länderspiel der DFB-Elf gegen Spanien äußerte sich Bundestrainer Joachim Löw über den Test, der ihm wichtige Erkenntnisse brachte.

Joachim Löw, wie bewerten Sie den WM-Test gegen Spanien? Von beiden Mannschaften war es ein sehr, sehr gutes Spiel, ein hervorragender Test zweier Gegner auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben gepresst, beide Mannschaften sind damit ein hohes Risiko eingegangen. Das Spiel hat viele wichtige Erkenntnisse gebracht. Ich bin sehr, sehr zufrieden.

Hat Spanien Ihnen aufgezeigt, wie steinig der Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung werden kann? Spanien ist in Europa absolut top. Sie sind enorm eingespielt, da greifen die Automatismen sehr, sehr gut. Das sind die Mannschaften, die bei der WM eine entscheidende Rolle spielen wollen - und auch können.

Sie haben von Erkenntnissen gesprochen. Welche haben Sie gewonnen - und welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Es gab einige Erkenntnisse. Man muss hinten fast Mann gegen Mann spielen, damit man solch eine passstarke Mannschaft vorne unter Druck setzen kann. Das Risiko war es uns wert, auch wenn wir es nicht immer geschafft haben. Normalerweise mache ich das nicht ohne einige Trainingseinheiten vorher. Man muss auch damit rechnen, dass andere Mannschaften uns hoch zustellen. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Das machen auch die Franzosen und Argentinier.

Was kann das Videostudium noch erbringen? Wir müssen noch mal alles zusammenfassen, woran wir arbeiten müssen. Wir wollten den einen oder anderen Fehler aufgezeigt bekommen, das ist okay. Wir sind absolut in der Lage, mit unserem Passspiel auch die Spanier laufen zu lassen. Daran sieht man, wie wir uns entwickelt haben. Beide Mannschaften können bei der WM noch mehr zeigen.

Am Dienstag folgt das Duell mit Rekordweltmeister Brasilien. Werden Sie die Mannschaft umstellen? Ja. Ich plane, dass Marvin Plattenhardt in Berlin spielt. Ich denke, dass Ilkay Gündogan von Anfang an spielen wird, Leroy Sane auch. Drei Wechsel habe ich auf jeden Fall.