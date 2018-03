Rot-Weiss Essen spielt auch gegen Gladbachs U 23 um die Gunst der Westkurve. Das Team von Arie van Lent ist wieder stabiler geworden.

Die Nachbesprechung des Pokalsieges, kurz vor der nächsten Liga-Heimaufgabe gegen Borussia Mönchengladbachs U 23 (Sa., 14 Uhr, Hafenstraße), muss die reinste Erholung gewesen sein. „Wir sind wieder im Finale, haben fünf Tore erzielt, dabei nach langer Zeit mal wieder zu Null gespielt: Auch wenn wir es nicht überbewerten wollen – das hat schon gut getan“, bekannte RWE-Sportdirektor Jürgen Lucas. Und alles andere, meint Lucas, der wie kein anderer Offizieller bei Rot-Weiss sein Ohr ganz nah an den Fans hat, käme auch bald wieder in Ordnung. Gemeint ist der ausgesprochene Supporter-Boykott der Westkurve, der bis zum Saisonende gelten soll.

„Wir haben mit den Fans sehr vernünftige Gespräche darüber geführt, wir wissen, dass wir jetzt erst einmal konstant gute Leistungen bringen müssen. Aber wenn wir das hinbekommen, bin ich mir sicher, dass im Pokalfinale wieder die rot-weisse Wand hinter uns stehen wird“, so der Sportchef, was natürlich umso wichtiger sein wird, da dieses Endspiel mit einer lieb gewonnenen Tradition bricht und diesmal nicht an der Hafenstraße stattfinden kann.

Aber gegen Gladbachs Nachwuchs-Fohlen wird erst einmal wieder Schweigen im Essener Block herrschen, was allerdings den Vorteil besitzt, dass auch die zuletzt obligatorischen Pfiffe zur Halbzeit die Mannschaft nicht in die Kabine begleiten werden. Gegen das Team von Trainer Arie van Lent – er besitzt an der Hafenstraße noch immer Kultstatus – erwartet die Gastgeber eine knifflige Aufgabe. Zwar spielen die Gladbacher nicht mehr so eine überragende Rolle in der Liga wie in den zurückliegenden Spielzeiten, der Bundesliga-Nachwuchs war in dieser Saison aber besonders gebeutelt; viele Abstellungen zum Profikader brachten die Arbeit der U23 durcheinander, zudem fehlten mit Oliver Stang und Giuseppe Pisano wichtige Schlüsselspieler.

Der Gladbacher Kapitän kehrt zurück

Über die Rückkehr Pisanos ins Team freut sich sicherlich besonders Dennis Malura, der sich beim letzten Treff in Essen vor den Kabinen ein Wortgefecht lieferte, welches aus Gründen des Jugendschutzes an dieser Stelle nicht im Wortlaut wiedergegeben wird, es fiel unter anderem das böse f-Wort. Verschärfend kommt hinzu, dass die Bundesliga an diesem Wochenende Länderspiel-Pause macht, da könnte es den einen oder anderen Rekonvaleszenten geben, der in der Regionalliga Matchpraxis sammeln soll. „Das können wir nicht beeinflussen, ergo ist es für uns uninteressant“, bekräftigt Lucas, der ganz andere Sorgen im Blick behält: Das Unvorstellbare ist momentan nur noch sechs Punkte entfernt, da möchte man sich so schnell wie möglich absetzen und bis zum Saisonende noch einige Plätze gutmachen.

Zum Glück kann Trainer Argirios Giannikis auf den kompletten Kader zurückgreifen, zu dieser Jahreszeit auch keine Selbstverständlichkeit. Dass im Gegensatz zum Pokalspiel Timo Becker wieder zurück ins Team kehren wird, davon ist auszugehen, zählt er doch zu den wenigen positiven Überraschungen in dieser Saison. Im Tor gibt es das Luxusproblem: Marcel Lenz, der im Pokal zwischen den Pfosten stand, hat gute Argumente: Zu Null. Dagegen hat Robin Heller in den letzten beiden Heimspielen fünfmal hinter sich gegriffen.