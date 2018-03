Nahezu unbeschadet haben die Spieler des VfL Bochum das Testspiel gegen Bayer Leverkusen überstanden.

Trainer Robin Dutt kann also - nach zwei freien Tagen - am Montag mit einer fitten und fast vollständigen Mannschaft die Vorbereitung auf das Heimspiel am folgenden Sonntag gegen Eintracht Braunschweig starten.

Lediglich Luke Hemmerich, der aber derzeit ohnehin nicht zum Kreis der Startelf-Kandidaten zählt, zog sich in Leverkusen eine Zehenprellung zu. Dutt schonte beim Erstligisten die meisten seiner Stammkräfte, die erst eine halbe Stunde vor dem Abpfiff eingewechselt wurden. Auch damit war die 2:5-Niederlage zu erklären.

Zur gleichen Zeit am Donnerstag für die U 21 des DFB im Einsatz war Janni Serra. Die Dortmunder Leihgabe wurde im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel in der 75. Minute eingewechselt. Die von Stefan Kuntz geführte deutsche Elf gewann in Braunschweig mit 3:0 und führt damit ihre Qualifikationsgruppe 5 an. Am kommenden Dienstag geht es weiter für die Kuntz-Elf, die dann im Kosovo den nächsten Schritt im Richtung EM-Teilnahme machen will.

Serra war übrigens einer von nur vier Spielern, die derzeit in der 2. Bundesliga engagiert sind, die Mehrzahl der gegen Israel eingesetzten U 21-Akteure spielt in der Bundesliga. Philipp Ochs, Bochums Leihspieler von der TSG Hoffenheim, kam nicht zum Einsatz.

Ebenfalls eingewechselt wurde Görkem Saglam bei der U 20 des DFB, die mit einem 1:0-Erfolg aus Coimbra (Portugal) zurückgekehrt ist. Der Bochumer kam in der 79. Minute ins Spiel. Die U20 setzt am Dienstag ihre Länderspielreihe fort - mit der Partie gegen Polen. Robbie Kruse spielt mit der australischen Nationalmannschaft am heutigen Samstag in Oslo gegen Norwegen.