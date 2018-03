Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des türkischen U16-Nationalspielers Ferhat Cogalan.

Spanischen Medienberichten zufolge soll das 15-jährige Top-Talent zur kommenden Saison vom spanischen Klub FC Valencia nach Dortmund wechseln. Der türkische Offensivspieler, der sechs Spiele (zwei Tore) für die U16-Nationalmannschaft seines Heimatlandes absolviert hat, habe sich bereits für einen Wechsel zu den Schwarz-Gelben entschieden.

Valencia wollte eine teure Ausstiegsklausel einbauen

Cogalan gehört zu den begehrtesten Nachwuchsspielern im europäischen Fußball. Auch Manchester United und dem AC Mailand wurde Interesse am Türken nachgesagt, den Zuschlag habe jedoch der BVB erhalten. In Dortmund soll der gebürtige Türke zunächst in der U17 zum Einsatz kommen. Ein Debüt bei den Bundesliga-Profis wäre im Alter von 17 Jahren möglich.

Der FC Valencia wollte Cogalan langfristig binden und eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro in den Vertrag einbauen. Dies habe der Spieler jedoch abgelehnt. Der gute Ruf der Dortmunder Talentschmiede habe jedoch den Ausschlag zugunsten des BVB gegeben. Bei der Borussia träfe er auf weitere europäische Top-Talente wie Sergio Gómez (17, FC Barcelona) oder Jadon Sancho (17, Manchester City), die in dieser Saison ins Ruhrgebiet wechselten.

Martinez entscheidet sich für Inter Mailand

Ohne Erfolg blieb hingegen der Versuch der Schwarz-Gelben, den Argentinier Lautaro Martinez (20) für die kommende Spielzeit zu verpflichten. Der Stürmer des argentinischen Erstligisten Racing Club steht kurz vor einem Wechsel zum italienischen Top-Klub Inter Mailand. Offenbar sind die Dortmunder Verantwortlichen nicht rechtzeitig in den Poker um den 20-Jährigen eingestiegen. Das jedenfalls behauptet der Vereinschef der Argentinier. "Leider kam das Angebot aus Dortmund für uns und den Spieler zu spät. Der Transfer ist zu 90 Prozent abgeschlossen", sagte Racing-Präsident Victor Blanco dem argentinischen Radiosender "La Oral Deportiva".