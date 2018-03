Der VfB Essen Nord und Trainer Patrick Meyer gehen in die nächste Saison. Meyer erhält jedoch große Verstärkung.

Eigentlich hatte sich der werdende Familienvater schon vor Wochen dafür entschieden, am Saisonende zu gehen.

Ein Grund dafür, warum der ehemalige Katernberger seine Arbeit fortsetzt, ist Marcel Gomolinski. Der Erfolgstrainer des C-Ligisten BV Eintracht 16 wechselt zum 1. Juli 2018 an die Seumannstraße. Meyer, der auch von Co-Trainer Patrick Flügel weiter unterstützt wird, erklärt: "Es war mein Wunsch und auch meine Bedingung, dass ich es nur noch gemeinsam in einem Trainerteam mache. Ich werde im Sommer zum ersten Mal Vater und kann somit auch nicht garantieren, dass ich immer zu einhundert Prozent zur Verfügung stehe. So wollte ich dann nicht arbeiten. In vielen Gesprächen mit Patrick Chacinski haben wir dann nach Lösungen gesucht und für mich und auch für den Verein die Beste gefunden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit "Gomo" und bin davon überzeugt, das wir gemeinsam den erfolgreichen Weg fortsetzen werden."