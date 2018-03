Landesligist SV Sodingen beschäftigt sich schon jetzt mit den Vorbereitungen für die neue Saison. Auf Facebook verkündete der Klub unter der Woche die erste personelle Veränderung.

Zur Spielzeit 2018/2019 wird Thomas Gerner das Ruder bei den Hernern übernehmen. „Mit Thomas Gerner konnte ich einen Mann mit viel Qualität für uns gewinnen, er ist sehr akribisch und voller Tatendrang - ein Trainer der fachlich und inhaltlich viel mitbringen wird.

In den intensiven Gesprächen hat er mich einfach überzeugt, dass er der richtige Mann für unsere charakterlich starke Mannschaft ist", ließ Sodingengs Sportchef Tim Eibold am Mittwoch über den Facebook-Account der Grün-Weißen verlauten.

Gegenüber RevierSport erklärte Eibold auch, warum Sodingens aktueller Trainer Carsten Droll dem Holzplatz zum Saisonende den Rücken kehren wird: "Dass unser jetziger Trainer Casten Droll sein Amt niederlegt, hat zeitliche Gründe. Ich bin traurig darüber, dass er am Ende der Saison geht." Droll zieht es nach seinem Engagement in Herne zum Bochumer Bezirksligisten TuS Kaltehardt.

Auch die Kaderplanung läuft schon

Über die Verpflichtung von Gerner, der aktuell noch beim Westfalenligisten BV Westfalia Wickede an der Seitenlinie steht, freut sich Sodingens Sportchef ganz besonders: "Ich freue mich persönlich sehr darüber, weil wir gute Gespräche hatten. Man hat in den Gesprächen gemerkt, dass er auf den Job in Sodingen richtig brennt", erklärt Eibold auf Nachfrage dieser Redaktion.

Generell beginnt in Sodingen ganz allmählich die Zeit der Entscheidungen, denn auch die Kaderplanung hat beim aktuell Tabellenvierten der Landesliga Staffel 3 längst Gestalt angenommen: "Wir planen den Kader für die neue Saison auf Hochtouren und werden ihn punktuell verstärken. Jeder muss bis zum Ende der Saison Gas geben", so Sportchef Eibold.