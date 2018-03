Der VfL Bochum und U19-Bundesliga-Torwart Niklas Lübcke gehen am Saisonende getrennte Wege. Lübcke schließt sich einem Oberligisten an.

Der 18-jährige Schlussmann, der mit Ausnahme des Derbys gegen Schalke (1:1) die letzten sechs Spiele (sieben Gegentore) in der U19-Bundesliga-West für den VfL im Tor stand, wechselt zum westfälische Oberligisten Westfalia Herne.

Lübcke, der im Sommer 2015 vom PSV Wesel-Lackhausen an die Castroper Straße wechselte, freut sich auf die neue Aufgabe ab dem 1. Juli: "Nach vielen Jahren beim VfL Bochum steht für mich nun eine neue Herausforderung an. Zum einen habe ich nun eine neue Heimat und zum anderen geht es jetzt auch in den Seniorenbereich. Die Gespräche mit Herrn Knappmann waren der ausschlaggebende Punkt, denn er hat mir aufgezeigt, dass auch in der Oberliga professionell gearbeitet werden kann und ich bei Westfalia toll entwickeln kann."

Westfalia Herne macht keinen Hehl daraus, dass man in der kommenden Oberliga-Saison angreifen möchte und den Aufstieg in die Regionalliga ins Visier nimmt. Für Trainer Christian Knappmann ist Lübcke ein wichtiger Baustein auf den Weg in die anvisierte Regionalliga West. Der neue Mann aus Bochum wird in Herne auch das Trikot mit der Nummer eins erhalten.

"Ich bin überglücklich, dass dieser Transfer geklappt hat. Nik ist mein absoluter Wunschkeeper. Er ist, ähnlich wie Temme, Thier, Legat, Duyar usw., herausragend ausgebildet und soll ebenso wie unsere anderen jungen Burschen das neue Gesicht von Westfalia Herne entscheidend mitprägen. Mein besonderer Dank gilt Herrn Ilce, der diesen Wechsel unter Dach und Fach gebracht hat", erklärt der Westalia-Trainer.