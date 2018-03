Die TuS Harpen kam gegen die DJK Wattenscheid mit 0:5 unter die Räder.

Wattenscheid ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 1:1 ausgegangen.

Während bei der TuS Harpen diesmal Adamski, Wieschemann und Bracht für Kleina, Leiding und Hoffmann begannen, standen bei Wattenscheid Szcesny, Kronies, Wolf, Staniszewski und Maxellon statt Löhr, Beimborn, Bazylin, Kaiser und Kokoschka in der Startelf.

Tim Staniszewski beförderte das Leder zum 1:0 der DJK Wattenscheid in die Maschen (13.). Markus Maxellon schoss die Kugel zum 2:0 für den Gast über die Linie (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Wolf in der 22. Minute. Harpen ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Wattenscheid. Als gnädiger erwies sich die DJK Wattenscheid auch nach dem Kabinengang nicht. So erhöhte Marco Gruner den Spielstand nach dem Wiederanpfiff erneut (54.). Die letzten Zweifel der 40 Zuschauer am Sieg des Ligaprimus waren ausgeräumt, als Wolf in der 65. Minute das 5:0 schoss. Mit dem Schlusspfiff durch Niklas Pleger (Dortmund) fuhr der Aufsteiger einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei der TuS Harpen noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den neunten Tabellenplatz.

Seit elf Begegnungen hat Wattenscheid das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Die Wattenscheider knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die DJK Wattenscheid 17 Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Offensiv kann Wattenscheid in der Bezirksliga Westfalen 10 kaum jemand das Wasser reichen, was die 75 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die DJK Wattenscheid mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Harpen den SV Herbede, während Wattenscheid am selben Tag beim FC Neuruhrort antritt.