Regionalligist Rot-Weiss Essen steht nach dem 5:0 (0:0)-Sieg gegen den TV Jahn Hiesfeld im Finale des Niederrheinpokals. Das Endspiel findet nicht an der Hafenstraße statt.

Alle Essener Fans, die schon wieder von einem "Finale dahoam" geträumt haben, werden enttäuscht. Dies wird es definitiv nicht geben, egal, wie der Gegner heißt: Am Finaltag (Pfingstmontag) herrscht "tote Hose" im Stadion Essen, die Düsseldorfer Punkband "Die Toten Hosen" haben in der Woche ihren Doppel-Gig und treten am 24. Mai im Stadion Essen auf. Da wurde bei der Stadt Essen wieder weitsichtig geplant.

Die letzten drei Finalpartien wurden an der Hafenstraße ausgetragen. Nun deutet alles auf ein Endspiel in Oberhausen hin, sollte der Essener Ligarivale Rot-Weiß Oberhausen sein Halbfinale am 17. April gegen den Landesligisten FSV Duisburg gewinnen.