Es war ein ganzer Schwung an Terminen, den die Spieler des Fußball-Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel zum Wochenanfang in ihre WhatsApp-Gruppe gespült bekamen.

Klar ist da das Blitzturnier mit Borussia Dortmund und dem SC Westfalia Herne am 17. Mai, aber zuvor hat der Tabellenführer ja noch in der Liga einiges vor.

DSC-Trainer Holger Flossbach ist zurzeit krank, ließ seine Spieler aber im Chat wissen: „Ich muss nicht erklären, dass angesichts der Entwicklung in der Oberliga der April der wichtigste Monat in der jüngeren Vereinsgeschichte des DSC werden kann.“ Die genaue Zahl der Aufsteiger aus den Westfalenligen steht noch nicht fest. Aber nach den Rückzügen des TSV Marl-Hüls und des SC Hassel sowie der Ankündigung von Arminia Bielefeld, die U23 nach der Saison zurückzuziehen und angesichts eines weiteren möglichen Rückzugs der Schalker U23 wären vier Plätze im westfälischen Oberhaus frei.

Vielleicht reicht also Platz zwei zum Aufstieg in die Oberliga, darauf verlassen will sich Flossbach aber keinesfalls: „Es muss weiterhin klar sein, dass ein Aufstieg nur durch harte Arbeit möglich ist.“ Davon will er auch jene Spieler überzeugen, die nun denken mögen: Platz zwei reicht zum Aufstieg, das schaffen wir schon. Denn manches geht ganz schnell. So hat durch den Wanner Spielausfall am Sonntag Holzwickeder nach Punkten (39) gleichgezogen mit Tabellenführer Wanne-Eickel.

Für die Wanner stehen im April sieben Meisterschaftsspiele an. Zwei Nachholspiele sind darunter gegen die SpVgg. Erkenschwick (19. April, der DSC würde lieber am 18. April spielen) und bei Viktoria Resse (25. April). Das Spiel beim SC Neheim würden die Wanner wegen des Bundesligaderbys Schalke - BVB am 15. April gerne auf den 14. vorziehen, aber dies haben die Sauerländer erst mal abgelehnt.