Der ESC Rellinghausen ist am Sonntag (15 Uhr) bei Hamborn 07 zu Gast. Die Essener haben sich wieder in die Top-Vier der Landesliga Niederrhein 2 gespielt.

Stand die Elf des ESC Rellinghausen nach dem 23. Spieltag noch auf dem achten Tabellenplatz, hausiert sie vor dem 25. Spieltag schon wieder auf dem vierten Rang. Das Team von Trainer Marcus Guglielmi hat einen großen Sprung noch vorne gemacht. "Wir gehören etatmäßig nicht in diese Tabellenregion, fußballerisch jedoch schon", beurteilt Guglielmi die sportliche Lage des ESC. Den Blick richtet er aber trotz der aussichtsreichen Platzierung nicht weiter nach oben. "Wir sind zufrieden mit dem Saisonverlauf. Das Ziel ist jetzt natürlich, diese Platzierung zu halten", gibt er die Marschroute vor. Dass sein Team allerdings in der Tabelle so hoch klettert, sieht er eher als Bonus und meint: "Wir wären auch mit Rang fünf oder sechs Platz zufrieden".

Deutliche Siege und gewissenhafte Arbeit

Der nächste Schritt zur Sicherung des vierten Platzes soll schon gegen die Sportfreunde Hamborn gemacht werden. Bei den Duisburger fordert Guglielmi einen Auftritt mit den gleichen Attributen wie bei den deutlichen Siegen gegen Repelen (4:0) und Schwafheim (4:1). "Meine Mannschaft hat den Stiefel einfach runter gespielt und gewissenhaft gearbeitet", attestiert er seiner Elf. Zudem dürfe man nicht den Fehler machen, die Gastgeber aus Duisburg zu unterschätzen. Die Hamborner benötigen noch jeden Zähler, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. "Dennoch glaube ich nicht, dass sie absteigen werden", meint Guglielmi.

Vorne hui, hinten pfui

Gegnerische Schwächen sieht der Übungsleiter in der Defensive. "Hamborn investiert sehr viel in die Offensive, arbeitet entsprechend nach vorne. Sie betreiben einen recht großen Aufwand. Infolge dessen vernachlässigen sie oftmals die Abwehr. Im Hinspiel war ich erstaunt, wie einfach es war, über die Außenbahnen zum Tor-Erfolg zu kommen", analysiert Guglielmi. Das Hinspiel (2:1) war jedoch auch die einzige Partie, die seine Truppe unverdient gewonnen habe.