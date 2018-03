Am Sonntag spielt der SV Genc Osman gegen BG Überruhr. Die Essener können einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Doch für die Landesliga muss sich der Verein noch verstärken.

Eigentlich hätte das Top-Spiel letzte Woche stattfinden sollen. Blau-Gelb Überruhr gegen den Vogelheimer SV. Der Zweite gegen den Dritten. Beide Teams haben Chancen auf den Aufstieg. Doch das Wetter machte den Mannschaften einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntagvormittag wurde das Spiel abgesagt.

Aber BG Überruhr muss der vergebenen Chance nicht lange hinterhertrauern. Am Sonntag bietet sich eine neue Möglichkeit, wieder ganz nach vorne zu klettern. Dann spielt die Mannschaft von Jörg Dohmann gegen den Tabellenführer, den SV Genc Osman aus Duisburg. "Wir fahren nicht dorthin, um Genc Osman zum Aufstieg zu gratulieren", sagt Dohmann im Vorfeld der Partie. Seine Mannschaft musste in den vergangenen Spielen mehrere Rückschläge einstecken. Erst verlor Blau-Gelb durch eine Niederlage gegen die DJK Adler Union Frintrop die Tabellenführung, dann gab es nur ein Unentschieden gegen die SpVgg Steele. "Wir wissen die Ergebnisse und Gründe richtig einzuschätzen", sagt Dohmann. Gemeint ist vor allem eine Flut von Platzverweisen für Überruhr. Die letzten vier von sechs Spielen wurden nicht zu elft beendet.

Genc Osman steht seit drei Spieltagen auf dem ersten Tabellenplatz. Die Duisburger haben eine starke Defensive, die in der bisherigen Spielzeit erst 19 Gegentreffer zu ließ. Doch Dohmann will die Statistik nicht überbewerten. "Die Spiele der ersten sechs Mannschaften kann man nicht mit dem Rest der Liga vergleichen", betont er. Und weiter: "Es wird davon abhängig sein, wer die wenigsten individuellen Fehler macht". Neben der Defensive, hat Duisburg mit Harun Celebi den besten Stürmer der Liga. Celebi erzielte bereits 24 Treffer in der Saison. Doch das Augenmerk von Überruhr liegt nicht nur auf Celebi. "Genc hat eine hohe Qualität im Kader. Es wäre fatal wenn wir uns auf einzelne Spieler konzentrieren", sagt der BG-Trainer.

Hinzu kommt, dass allmählich die Planungen für die nächste Saison beginnen. Falls es zu einem Aufstieg kommt, muss sich Überruhr verstärken. "Unser Kader ist nicht Landesliga untauglich, aber natürlich muss noch etwas getan werden", sagt Dohmann. Der Verein müsse sich breiter aufstellen, meint der Trainer. Dohmann will eine Umstrukturierung jedoch nicht an Einzelpersonen festmachen. Auch bei Neuverpflichtungen hält er sich bedeckt: "Wir sind in losen Gesprächen mit Spielern, aber das ist von mehreren Faktoren abhängig".