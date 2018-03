Das Kellerduell zwischen dem Bonner SC und 1. FC Köln II endete torlos. Nach dem Spiel machten sich die Verantwortlichen auf beiden Seiten Sorgen um den Schiedsrichter.

Denn Florian Heien musste noch während der ersten Halbzeit "ausgewechselt" werden. Die Behandlungspause dauerte rund 15 Minuten. Der erste Verdacht: Fußbruch. Heien war an der Sprinkleranlage des Rasenplatzes in Bonn ausgerutscht. "Das sah richtig übel aus. Der arme Kerl lag da minutenlang am Boden und wurde von unseren und den Physios der Kölner betreut. Leider konnte er nicht weitermachen", berichtet BSC-Trainer Daniel Zillken unserer Redaktion. Zillkens Zusatz: "Gut, dass der Schiedsrichter-Beobachter da war und eingesprungen ist. Sonst hätten wir ein Problem und das Spiel hätte wohl abgebrochen werden müssen."

Michael Bernhardt, offizieller Beobachter des WDFV (Westdeutscher Fußballverband), ist als Ersatzmann eingesprungen, da kein weiterer Schiedsrichter im Bonner Sportpark Nord anwesend war.

Am Mittwochmorgen folgte die Entwarnung für Heien. Im Krankenhaus ergaben die Untersuchungen keine Spuren von einem Bruch. Es handelt sich "nur" um eine Außenbandverletzung.

Zillken sieht seine Mannschaft auf Kurs

Obwohl der Bonner SC nach der Nullnummer gegen den 1. FC Köln II weiter den ersten Abstiegsplatz belegt, ist Trainer Zillken zuversichtlich, was den Rest der Saison angeht. "Wir haben noch zwölf Spiele und wir müssen einfach weiter Gas geben und immer weitermachen, immer weitermachen!", betont der A-Lizenzinhaber.

Am Samstag kommt der SC Verl (14 Uhr) in den Bonner Sportpark Nord.