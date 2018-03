Borussia Dortmund soll an einer Verpflichtung des Berliners interessiert sein. Auch ein Hannoveraner wäre für die Abwehr interessant.

Auch wenn die Platzierung in der Tabelle der Fußball-Bundesliga die Dringlichkeit nicht direkt vermuten lässt, steht Borussia Dortmund in Teilen der Mannschaft eine Erneuerung bevor. Das legen die spielerischen Defizite und vor allem Abwehrprobleme nahe. Ein Mann für die neue Verteidigung des BVB soll laut der Sportbild aus Berlin sein: Angeblich seien die Schwarzgelben an der Verpflichtung des Rechtsverteidigers Mitchell Weiser interessiert.

Zwar hat die Borussia gerade erst den Vertrag mit Lukasz Piszczek verlängert, weil der Pole aber auch altersbedingt nicht von Verletzungen völlig verschont bleibt und vor allem Jeremy Toljan bisher nicht den Dortmunder Ansprüchen genügt, ergibt sich Handlungsbedarf auf dieser Position. Weiser, der noch bis 2020 beim Hauptstadtklub unter Vertrag steht, käme dank seines Offensivdrangs auch etwas weiter vorne auf dem Flügel für Einsätze infrage. Laut Sportbild soll er eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt haben und für 13 Millionen Euro im Sommer zu haben sein. Allerdings ist Weiser zuletzt auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden. Welche der beiden Mannschaften sich für die Champions League qualifiziert, dürfte auch beim Berliner bessere Chancen haben.

Neben den bereits als Verstärkungen gehandelten Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Jonas Hector (1. FC Köln) soll laut Sportbuzzer auch 1,96-Meter-Innenverteidiger Salif Sané für die BVB-Hintermannschaft eine interessante Alternative sein. Der 13-malige Auswahlspieler des Senegals hat einen großen Anteil an der starken Saisondarbietung von Hannover 96. Auch Sané soll seinen Verein im Sommer für eine fixe Ablöse verlassen können, die liege angeblich bei 8 Millionen Euro, 3 Millionen Euro mehr müsste ein ausländischer Klub für den 27-Jährigen bezahlen. Sané müsste Hannovers Klubführung allerdings bis Ende April über einen Wechselwunsch informieren.