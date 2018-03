Für Naldo wäre allerdings ein Titelgewinn wichtiger als die sichere Qualifikation für die Königsklasse. Der Brasilianer lobt seinen Trainer.

Wie wichtig der Schalker Sieg am vergangenen Spieltag in Wolfsburg war, wussten die Spieler spätestens am Sonntagabend. Dortmund gewonnen, Leipzig gewonnen, Frankfurt gewonnen – keiner der Verfolger im Rennen um einen Startplatz in der nächsten Champions-League-Saison gab sich eine Blöße. Es sieht gut aus für Schalke 04, nächstes Jahr wieder in die Königsklasse zurückzukehren. Um dort aber auch eine gute Rolle spielen zu können, müssten ein paar Verstärkungen her, sagt Abwehrchef Naldo. „Wir haben schon eine super Mannschaft, aber zusätzliche Qualität kann man in einem Team immer gebrauchen“, erklärte er gegenüber Sportbild.

Dass ein Spieler wie Leistungsträger Leon Goretzka Gelsenkirchen im Sommer verlassen werde, sei „ein ganz normaler Prozess“, so Naldo. Der Brasilianer rechnet jedoch fest damit, dass der Schalker Kader an Qualität gewinnen werde: „Ich habe da großes Vertrauen in die sportliche Führung.“ Allerdings: Für einen Titel mit den Königsblauen würde der 35-Jährige auch die sichere Königsklassen-Teilnahme opfern: „Aus meiner Sicht ist es wichtiger, einen Titel zu gewinnen. Aber Frankfurt ist ein schwerer Gegner im Halbfinale.“ Gegen die Eintracht geht es am 18. April (20.45 Uhr) um den Finaleinzug.

Sollte es damit in dieser Saison nicht klappen, würde Naldo nur zu gerne noch über 2018/2019 hinaus Anläufe mit den Schalkern unternehmen. Allerdings habe sein Vertrag, der sich während dieser Spielzeit bis 2019 verlängert hat, keine neue Option. „Aber Christian Heidel sagte zu mir: Wenn ich so weitermache, ist es nicht mein letzter Vertrag. Ich wünsche mir, auch über 2019 hinaus auf hohem Niveau spielen zu können.“

Seine Mannschaft sieht der Innenverteidiger jedenfalls auf einem guten Weg, dauerhaft in der Champions League spielen zu können: „Wir sind als Mannschaft endlich eine Einheit. Vieles erinnert mich diese Saison an meine guten Zeiten in Bremen und Wolfsburg. Das ist vor allem ein Verdienst des Trainer.“ Domenico Tedesco mache einen überragenden Job – „insbesondere was seinen Umgang mit der Mannschaft betrifft. Als er voriges Jahr kam, meinten viele: Ihn zum Trainer zu machen, das ist gefährlich. Doch nach dem ersten Trainingstag wusste ich: Domenico Tedesco passt perfekt zu Schalke.“

Der 32-Jährige habe dafür gesorgt, dass die Mannschaft „nach Erfolgen immer konzentriert und fokussiert bleibt. Er ist ein Glücksfall für Schalke. Wenn er so weitermacht, steht er vor einer großen Trainer-Zukunft.“