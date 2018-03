Am Dienstag waren beim FC Schalke nur neun Profis auf dem Platz.

Schalkes Trainer Domenico Tedesco nutzt die Länderspiel-Pause, um fünf Talente aus der U19 bei den Profis vorspielen zu lassen. Am Dienstag stellten sich die beiden Innenverteidiger Niklas Wiemann und Tobias Fleckstein, Linksverteidiger Lennart Czyborra, Außenstürmer Nick Taitague und Mittelstürmer Florian Krüger im Training vor. Tedesco hatte diese Talente zuletzt beim 4:2-Sieg der U19 im Derby gegen Dortmund gesehen.

Mit Prognosen, welche Spieler aus der U19 es eines Tages in die Bundesliga schaffen könnten, hält sich Schalke aber zurück. „Es wäre nicht gut, zu sagen: Diesen oder jenen haben wir besonders im Blick“, erklärt Manager Christian Heidel: „Der Rucksack wäre dann sehr groß.“ In der Länderspielpause sind die Talente zunächst einmal bei den Profis, um hier mit ausreichend Spielern trainieren zu können.

Denn am Dienstag fehlten neben den 13 Spielern, die zu Länderspielen eingeladen sind, auch Naldo, Daniel Caligiuri und Benjamin Stambouli. Nach der großen Belastung in den vergangenen Wochen absolvierten sie ein reduziertes Programm beziehungsweise kurieren kleinere Verletzungen aus: Stambouli war beim Spiel in Wolfsburg mit Oberschenkelbeschwerden vom Platz gegangen. So waren beim Training am Dienstag nur neun Profis auf dem Platz – plus fünf Talente.