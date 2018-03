Der SV Horst-Emscher ist immer noch Erster in der Landesliga Westfalen 3. Der Aufstieg ist aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Das Team verfällt vor dem Spiel gegen Günnigfeld aber nicht in Aktionismus.

Der bisher souveräne Spitzenreiter der Landesliga Westfalen 3 muss um den Aufstieg bangen. Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen gegen Mannschaften aus dem Tabellen-Mittelfeld muss die Truppe von Alexander Thamm die eigenen Hausaufgaben erledigen und zeitgleich auf Ausrutscher des BSV Schüren hoffen. Aufgrund von zwei Nachholspielen kann Horst noch abgefangen werden. Die nächste wortwörtliche Hausaufgabe steht am Sonntag (25.03.) gegen den VfB Günnigfeld an.

Nachholspiele verzerren die Tabellenspitze

Auch die Mannschaft aus Bochum kann wegen diverser Nachholpartien nochmal auf die Spitzenplätze schielen. Thamm spricht deshalb auch von einem "Topspiel" zwischen seinen Horstern und dem VfB. Für seine Mannschaft geht es darum, den leichten Negativtrend nach den Niederlagen gegen den Hombrucher SV (1:2) und die SpVgg Horsthausen (1:0) zu stoppen.

Thamm und seine Truppe werden allerdings "keinen Aktionismus betreiben." Der Trainer weiß genau, was auf sein Team zukommt. Der VfB Günnigfeld stellt mit 26 Gegentoren eine der besten Abwehrreihen der Liga. Nur Schüren und Horst selber haben weniger Treffer kassiert. "Zudem haben sie eine individuell starke, aber auch gefestigte Mannschaft. Sie zeichnet sich durch Erfahrung aus. Auch eine gewisse Wucht im Kopfballspiel kommt ihrer Abwehr zugute", analysiert Thamm. "Das ist schon Landesliga-Spitzenklasse", stellt er fest.

Glück fehlte zuletzt

Es wird also für die Gelsenkirchener nicht einfacher. Thamm meint: "Es war uns bewusst, dass uns irgendwann auch mal das Glück verlassen wird, das uns in der Hinserie treu geblieben ist. Das Hinspiel gegen Günnigfeld ist ein super Beispiel dafür. Das war eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel. Sie sind mit uns also mindestens auf Augenhöhe."