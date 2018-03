Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund tritt am Donnerstag, 17. Mai, zu einem Benefizturnier zugunsten des Oberligisten Westfalia Herne in der Wanner Mondpalast-Arena an.

Die BVB-Profis werden mit Westfalia und dem DSC Wanne-Eickel ein Blitzturnier austragen. Das haben die beiden heimischen Vereine und Oberbürgermeister Frank Dudda am Dienstag im Rathaus verkündet. Die Einnahmen des Turniers sollen dazu beitragen, die Existenz des durch Verzögerungen beim Stadionumbau finanziell angeschlagenen SC Westfalia zu sichern. „Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, in dieser schwierigen Situation dem SC Westfalia Herne zu helfen“, erklärt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einer Pressemitteilung. Dem schließt sich Dudda an: „Das ist gelebte Solidarität im Ruhrgebiet.“ Der OB hofft auf rund 5000 Zuschauer. Vom FC Schalke 04 habe es bisher keine offizielle Antwort auf den von Westfalia und der Stadt gemeinsam verfassten Brandbrief gegeben, so Dudda. Wie berichtet, hatte Zweitligist VfL Bochum von sich aus reagiert und dem SC Westfalia ein Darlehen über 50 000 Euro gewährt. Dieses könnte mit den Einnahmen eines Freundschaftsspiels zur Eröffnung des „neuen“ Stadions im Sommer 2018 verrechnet werden. Das Benefizturnier beginnt um 18.30 Uhr. Die Ticketpreise und der Beginn des Vorverkaufs stünden noch nicht fest, so Westfalia-Vorsitzender Sascha Loch.

