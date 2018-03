Seit langem schon will Usain Bolt beim BVB mittrainieren. Nun gibt es konkrete Gespräche über einen Termin in diesem Monat.

Noch in dieser Länderspielpause könnte Borussia Dortmund einen prominenten Trainingsgast begrüßen: Der achtfache Olympiasieger Usain Bolt möchte unbedingt beim BVB ein Probetraining zu absolvieren, und das so schnell wie möglich. Und derzeit laufen nach Informationen dieser Redaktion Gespräche, um noch in der Länderspielpause einen Termin zu finden. Beteiligt daran ist neben Bolt und dem BVB der Sportartikel-Hersteller Puma. Der ist Ausrüster und Anteilseigner des BVB und Sponsor von Bolt, was ein gewichtiger Grund dafür ist, dass die Veranstaltung in allernächster Zukunft zustande kommen dürfte.

Die Idee zu dem gemeinsamen Training gibt es schon länger. Und während es aus Dortmunder Sicht wohl vor allein ein PR-Termin ist, verbindet der Weltrekord-Sprinter damit durchaus ernsthafte Ambitionen. Erst zu Beginn des Jahres hatte der Jamaikaner der englischen Zeitung „Express“ gesagt: „Ich werde im März ein Probetraining bei Borussia Dortmund machen und das wird entscheiden, was mit meiner Karriere wird. Wenn sie sagen, dass ich gut bin und ein bisschen Training brauche, werde ich sie fortsetzen."

Allerdings ist nicht der BVB das Ziel seiner Träume: „Einer meiner größten Träume ist, für Manchester United zu spielen“, verriet Bolt damals. „Und wenn Dortmund sagt, dass ich gut genug bin, dann werde ich hart trainieren. Ich habe mit Alex Ferguson geredet und ihm gesagt, dass er ein gutes Wort für mich einlegen soll. Er sagte mir, wenn ich fit und bereit bin, wird er sehen, was er machen kann."

Selbstbewusstsein jedenfalls hat der Quereinsteiger genug: „Ich glaube wirklich, dass ich eine Chance habe. Ich sehe viel Fußball, ich verstehe es, ich spiele es. Mit Training werde ich richtig gut sein.“ Mit 31 Jahren allerdings ist der frühere Weltklassesprinter Bolt inzwischen alles andere als ein vielversprechendes Nachwuchstalent.