Acht Spieltage vor Schluss darf Fortuna Köln immer noch auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen. Mitten im Aufstiegskampf tauchen neue Meldungen um Torjäger Daniel Keita-Ruel auf.

Der 28-Jährige erzielte in den letzten sechs Ligaspielen fünf Tore und kann mittlerweile auf 14 Saisontreffer zurückblicken. Keita-Ruel ist der Garant dafür, dass in der Kölner Südstadt noch über den Aufstieg gesprochen werden darf.

Die tolle Performance des ehemaligen Wuppertalers, den Fortuna-Trainer Uwe Koschinat liebevoll "seinen Krieger" nennt, ist natürlich auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Der Franzose steht seit mehreren Wochen, gar Monaten bei diversen Klubs auf dem Zettel. Nun gab auch der SC Paderborn offiziell bekannt, dass man unter bestimmten Umständen an einer Verpflichtung des Fortuna-Angreifers interessiert sei. "Er hat in Köln bis 2019 Vertrag, deshalb müssten wir eine Ablösesumme zahlen. Das wollen wir eigentlich nicht. Aktuell beschäftige ich mich nicht mit Keita. Aber wenn sich unsere Rahmenbedingungen ändern, könnte Daniel im Sommer ein Thema werden", erklärt Paderborns Sportchef Markus Krösche gegenüber dem Westfalen-Blatt.

Die Ostwestfalen waren bereits im vergangenen Sommer an Keita-Ruel dran. Da entschied er sich noch für einen Wechsel von der SG Wattenscheid 09 zu Fortuna Köln. "Wir waren uns im Sommer bereits einig. Doch dann stiegen wir in Osnabrück ab, Daniel wollte aber in der 3. Liga spielen und unterschrieb bei Fortuna Köln", erläutert Krösche.

Ob es im zweiten Anlauf zur Zusammenarbeit zwischen dem SC Paderborn und Keita-Ruel kommt, ist äußerst fraglich. Klar ist, dass die Paderborner nur im Fall des Zweitliga-Aufstiegs eine Chance auf den einstigen Mönchengladbacher Jugendspieler hätten. Denn nach RS-Informationen stehen die Interessenten für Keita-Ruel Schlange. Neben Paderborn sollen mehrere Zweitligisten, aber auch Bundesligisten sowie Vereine aus England an den Diensten des Torjägers des SC Fortuna Köln interessiert sein. Der Umworbene selbst möchte sich aktuell zu seiner Zukunft nicht äußern. "Ich konzentriere mich nur auf die Ist-Situation und das ist der Aufstiegskampf mit Fortuna Köln", sagt er.