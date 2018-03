Jürgen Klopp, Trainer des englischen Premier-League-Klubs FC Liverpool, möchte Nationalspieler Julian Draxler verpflichten. Der Ex-Schalker ist unzufrieden in Paris.

Sein sportliches Glück hat Julian Draxler (24) noch nicht gefunden. Seit dem Wechsel von seinem Heimatverein FC Schalke 04 im Sommer 2015 zum Bundesliga-Rivalen VfL Wolfsburg wartet der deutsche Nationalspieler auf den Durchbruch. Das Kapitel bei den Wölfen war im Januar 2017 nach einer öffentlichen Schlammschlacht beendet. Es folgte der Wechsel zum französischen Topklub Paris St. Germain. Wie beim Wolfsburg-Transfer gingen auch bei diesem Geschäft rund 40 Millionen Euro für den begnadeten Offensivspieler über den Tisch.

Draxler steht bis 2021 bei Paris unter Vertrag

Nach einem vielversprechenden Start läuft es in dieser Saison aber wieder nicht rund für den gebürtigen Gladbecker. Zwar kommt er auf 39 Pflichtspieleinsätze (vier Tore, neun Vorlagen), zum Stammpersonal gehört er nach den Sommer-Verpflichtungen von Neymar und Kylian Mbappé aber nicht. Mit der Rolle des Jokers ist der Ex-Schalker nicht zufrieden. Nach dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Real Madrid, das Draxler wie schon im Hinspiel über weite Strecken von der Bank verfolgte, griff er seinen Trainer Unai Emery an. "Ich habe sehr gelitten", sagte Draxler im ZDF-Interview.

Obwohl der Linksaußen bis 2021 unter Vertrag steht, bahnt sich im Sommer ein erneuter Tapetenwechsel für ihn an. Interessenten gibt es für den Nationalspieler genug. Zwei davon sind die englischen Topklubs FC Liverpool und der FC Arsenal. Vor allem Jürgen Klopp, Trainer der Reds, forciert eine Verpflichtung Draxlers in der nächsten Transferphase. Das berichten das italienische Portal Transfermarktweb.com und mehrere englische Medien. So habe der ehemalige BVB-Trainer den Verantwortlichen des FC Liverpool eindeutig signalisiert, dass er seinen Landsmann unbedingt verpflichten wolle.

Draxler könnte Coutinho-Nachfolger werden

Für beide Seiten würde ein Transfer Sinn machen. Der FC Liverpool sucht noch immer einen Nachfolger für den Brasilianer Philippe Coutinho (25), der im Winter für 120 Millionen Euro (Fixsumme) zum FC Barcelona ging. Das Geld für Draxler, dessen Marktwert weiterhin bei rund 40 Millionen Euro liegt, ist deshalb vorhanden. Klopp kennt Draxler gut aus der Bundesliga und schätzt die Qualitäten des technisch versierten Offensivspielers. Gut möglich also, dass Draxler sein Glück endlich auf der Insel bei einem ehemaligen Dortmunder findet.