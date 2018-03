Das Halbfinalspiel von Rot-Weiß Oberhausen und FSV Duisburg im Derwesten.de-Niederrheinpokal ist vom Verband terminiert worden

Gespielt wird am Dienstag, 17. April um 19:30 Uhr im Stadion Niederrhein.

Der freie Ticketverkauf in allen Vorverkaufsstellen in Oberhausen, inklusive RWO-Fanshop und Geschäftsstelle, beginnt für alle am Montag, 26.03.2018. Dauerkarteninhaber haben bis einschließlich 03.04. Zeit, sich ihren gewohnten Platz für das Pokalspiel zu sichern. Danach gehen auch diese Plätze in den freien Verkauf. Die Ticketpreise sind analog zu den Ligapreisen.

Geöffnet werden alle Bereiche im Stadion geöffnet. VIP-Karten sind zum Preis von 60 Euro ausschließlich im RWO-Fanshop auf dem Stadionvorplatz oder auf der Geschäftsstelle erhältlich.

Schon am kommenden Mittwoch (21. März, 19.30 Uhr) wird zwischen Rot-Weiss Essen und dem TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld der erste Finalteilnehmer ermittelt.