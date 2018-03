Die Sportfreunde Baumberg treiben ihre Personalplanungen weiter voran und haben sieben weitere Spieler an den Verein gebunden.

Schon vor einigen Wochen vermeldete der Tabellenführer der Oberliga Niederrhein, dass die Leistungsträger um Roberto Guirino (bis 2021), Robin Hömig (bis 2021), Louis Klotz (bis 2021), Ivan Pusic (bis 2020), Daniel Schwabke (bis 2020) und Patrick Jöcks (bis 2020) auch für die nächsten Saisons zugesagt haben, nun vermeldet der DFB-Pokalteilnehmer der Saison 2013/14 weitere Vertragsverlängerungen: So werden auch Christian Krone, Lukas Fedler, Tim Knetsch und Kosi Saka (alle bis 2019) sowie Ali Can Ilbay und Jannik Weber (bis 2020) an der Monheimer Sandstraße aktiv bleiben. Alle Kontrakte gelten sowohl für die Oberliga, als auch für die Regionalliga.

"Mit weiteren Spielern sind wir in Verhandlungen. Wir hoffen, dass wir schon bald Vollzug melden können", sagt Baumbergs sportlicher Leiter Redouan Yotla.