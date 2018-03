Die Verletztenliste des Wuppertaler SV wird immer länger! Jetzt muss der WSV neben den anderen verletzten Leistungsträgern auch noch wochenlang auf Kapitän Gaetano Manno verzichten.

Die Hiobsbotschaften reißen einfach nicht. Beim Auswärtsspiel der Wuppertaler bei Viktoria Köln (1:1) verletzte sich Gaetano Manno am Oberschenkel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hielt der Kapitän sich den Oberschenkel und konnte nicht mehr weiter spielen. Er wurde sofort ausgewechselt. Am Montag bestätigte der 35-jährige Routinier, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen habe.

Er wird seinem Klub deshalb rund drei Wochen fehlen. Der Mittelfeld-Akteur verpasst dementsprechend die Partien gegen den FC Wegberg-Beeck, Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen.

Weitere Leistungsträger fallen lange aus

Manno ist aber nicht der einzige Spieler, auf den Trainer Christian Britscho verzichten muss. Peter Schmetz droht das Saison-Aus. Er laboriert an einem Mittelfußbruch. Weiterhin fehlt auch noch Kevin Hagemann. Der offensive Mittelfeldspieler verletzte sich an derSchulter. Er erlitt einen Abriss des Labrums an der Schulter. Für in war es die dritte Schulterverletzung in vier Jahren.