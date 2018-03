Der SC Westfalia Herne gewinnt in Paderborn mit 3:1. Anan (2) und Temme treffen. Erst nach der Ampelkarte gegen Zaskoku gerät Herne unter Druck.

„Das war wieder Herne, wie es leibt und lebt“, jubelte Trainer Christian Knappmann. Rechtzeitig zu seinem 37. Geburtstag an diesem Montag hatten ihm Westfalias Oberliga-Fußballer ein perfektes Geschenk gemacht: Einen 3:1-Sieg bei der Paderborner U21, für Knappmann bislang die „inhaltlich dominierende Mannschaft“ der Rückrunde.

Weil er die Paderborner aus eigener Anschauung als extrem spielstark einschätzte, hatte Knappmann sich eine fast schon verrückt anmutende Taktik ausgedacht. Er schickte seine Elf in einem 3-2-1-4-System auf den Platz und stellte die Pressing-Spezialisten in die vorderste Reihe. Die Idee dahinter: „Wir wollten alle vier Kettenspieler und den Torwart in Zweikämpfe verwickeln und keinen ruhigen Spielaufbau zulassen.“



SCW: Königs - Rößler, Hötte, Haar - Thier, Zaskoku - Ferati (63. Teichmöller) - Temme, Anan, Onucka (74.Kühn), Legat (70. Engbert).

Gelb/Rot: Zaskoku (54.).

Und das funktionierte tatsächlich, sogar „extrem gut“, wie der Trainer befand. „Die erste Halbzeit war die vielleicht beste der ganzen Saison. Wir haben überhaupt nichts zugelassen und hätten sogar 3:0 führen können“, meinte Knappmann. Die erste dicke Chance vergab Marko Onucka, als er überhastet in die Wolken schoss. Als eiskalter Vollstrecker erwies sich hingegen Ilias Anan. Als Nico Thier durch frühes Attackieren Paderborns Sechser zu einem unpräzisen Rückpass zwang, setzte Anan nach, eroberte im Zweikampf den Ball, vernaschte Torwart Brinkmann und brachte die Gäste in Führung. Sieben Minuten später ging Anan mit Onuckas Steilpass auf und davon und erhöhte auf 0:2.

Nach der Pause änderte sich wenig, bis Fatlum Zaskoku nach seinem zweiten gelbwürdigen Foul vorzeitig unter die heiße Dusche durfte – zurecht, wie sein Trainer einräumte. Sofort geriet Herne unter Druck. Knappmann reagierte, brachte Abwehrspieler Benjamin Teichmöller für Fatmir Ferati, den er zuletzt stets auf der Bank hatte schmoren lassen, und stellte auf Fünferkette um. Das Geschehen verlagerte sich komplett in die Herner Hälfte. Trotz etlicher Ecken, Flanken und Freistöße überstand der SCW diese Drangphase – bis Teichmöller seinem eigenen Keeper den Ball aus den Händen spitzelte und Geurts das 1:2 servierte (73.).

Temmes Tor entscheidet die Partie

Die Gastgeber witterten die Wende, aber der SCW zog ihnen schnell den Stecker. Einen langen Ball aus der Abwehr machte Maurice Kühn fest, und nach doppeltem Doppelpass war Maurice Temme frei durch und traf zum 1:3. „Damit war die Messe gelesen. Wir hätten sogar noch das vierte nachlegen können“, sah Knappmann sein Geburtstagsgeschenk nicht mehr in Gefahr.

Ein anderes Angebot hatte Knappmann am Morgen ausgeschlagen: Weil seine Aufgabe beim SCW noch nicht beendet sei, sagte er dem SV Straelen ab. Der Tabellenzweite der Oberliga Niederrhein hatte sich um ihn als neuen Trainer bemüht.