Mike Büskens ist eine echte Schalke-Legende. Heute wird der Eurofighter von 1997 50 Jahre alt. Zeit, um zu gratulieren. Unser Interview.

Herr Büskens, wie fühlt es sich für Sie an, 50 Jahre alt zu werden

Ich habe damit kein Problem, weil ich mich auch nicht so fühle. Durch meine Krankengeschichte bin ich dankbar, dass ich 50 werden darf. Es hätte auch schon mit 35 Jahren vorbei sein können.



Sie sprechen das Jahr 2005 an. Mit einer lebensbedrohlichen Sepsis lagen sie auf der Intensivstation im künstlichen Koma.

Ich treffe immer mal wieder Dr. Kutscha-Lissberg, der mich damals gerettet hat. Dann wird man demütig. Manchmal hängt das Leben am seidenen Faden und dann brauchst du Glück. Das hatte ich.



Sprechen wir über Fußball. Sie wurden in Düsseldorf geboren. Was waren Ihre ersten Worte: „Helau“, oder „Ich will einen Ball?“

Ich will einen Ball. Fußball hat schon in der Phase mein Leben geprägt. Mein Vater hat diesen Sport geliebt. Eigentlich sollte ich Uwe heißen. Angelehnt an Uwe Seeler. Meine Mutter konnte sich aber durchsetzen. Du entwickelst in dieser Zeit die Liebe zum Spiel. Die hätte mich heute noch nicht losgelassen, wenn in der Kreisliga für mich Schluss gewesen wäre.



Sie spielten in der Jugend unter anderem für Fortuna Düsseldorf. Wie haben Sie den Durchbruch geschafft?

Während meiner Bundeswehrzeit habe ich schon bei Aleksandar Ristic in der Zweitligamannschaft trainiert. Danach bin ich nicht mehr zum Training gekommen. Das konnte er nicht verstehen.



Inwiefern?

Eines Tages auf dem Parkplatz meinte er zu mir: Junge, was ist mit dir? Und ich meinte, dass ich mir einen Job suchen müsste. Dann hat er gesagt: Kommst du zu mir, dann hast du Job. Und so bin ich dann Vertragsamateur geworden.

Der Gewinn des UEFA-Cups 1997 war so einer. Noch heute werden Sie im Stadion von den Fans gefeiert. Wie fühlt sich das 21 Jahre später an?

Es geht immer um Respekt und den musst du dir verdienen. Das Größte, was du bekommen kannst, ist die Anerkennung der Leute. Ich finde es schön, wenn man Geschichte schreiben kann. Nichts gegen die Prämie vom UEFA-Cup-Sieg. Aber die ist schon längst weg. Der Titel bleibt für immer.



Was war für Sie härter auf Schalke: Die Vertragsauflösung 2000 und der Wechsel nach Duisburg oder die Meisterschaft der Herzen ein Jahr später?

Die Vertragsauflösung war hart, aber es war meine Entscheidung. Ich habe geweint wie ein kleines Kind. Da bricht etwas in dir weg, was du nicht verlieren willst. 2001 war der sportlich härteste Moment meiner Karriere. Ich bin aber lieber erster Eurofighter, als achter Deutscher Meister.





Nach ihrer Karriere als Spieler wurden Sie zunächst Co-Trainer der zweiten Mannschaft des S04. 2008 wurde dann Mirko Slomka auf Platz drei entlassen und Ihre Zeit als Profitrainer begann.

Dabei war das nie so geplant. Als ich auf den Trainingsplatz gegangen bin, habe ich mich gefragt: Mike, was machst du eigentlich hier? Diese sechs Spiele bis zum Saisonende waren wirklich hart. Du spürst dieses Vertrauen, aber auch diese große Verantwortung. Es ging um die Qualifikation zur Champions-League.



Sie feierten viele Erfolge auf der Trainerbank. Mit Greuther Fürth sind Sie 2012 zum ersten Mal in die Bundesliga aufgestiegen. Wie sehen Sie Ihre Trainerkarriere heute?

Mit Fürth in die Bundesliga aufzusteigen, war ein Traum. Grundsätzlich kann ich in den Spiegel schauen. Mir geht es um den Menschen hinter der Nummer auf dem Trikot. Manchmal war ich vielleicht zu ehrlich. Gerade wenn sich die Karriere deines Gegenübers zu Ende neigt. Zur Ehrlichkeit gehören eine gewisse Härte und schwierige Entscheidungen.



Für diese Härte steht auch Schalkes Trainer Domenico Tedesco. Wie bewerten Sie ihn?

Domenico ist ein Menschenfänger. Er macht einen Job, den man nicht hoch genug würdigen kann. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wieder.

Glauben Sie an die Champions League?

Es ist sehr eng, aber ja. ich glaube, dass die Jungs das packen. Sie sind nicht einfach zu schlagen.

Wie sieht es bei Ihnen aus - wann sehen wir Sie wieder als Cheftrainer?

Ich muss nicht unbedingt Cheftrainer sein. Schauen Sie sich Hermann Gerland an. Er entwickelt bei Bayern seit mehr als anderthalb Jahrzehnten junge Spieler. Er ist für die Verbindung zwischen Profi- und Nachwuchsabteilung wahnsinnig wichtig. An einer solchen Schnittstelle zu arbeiten, ist sehr reizvoll. Man könnte die langfristige Zukunft eines Vereins mitgestalten. Vielleicht wird es aber auch ein anderer Bereich, wo man junge Spieler unterstützt.