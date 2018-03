Erfolglos ging der Auswärtstermin des FC Hillerheide beim Erler SV 08 über die Bühne.

Hillerheide verlor das Match mit 0:3. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügt. Am Ende behielt Erle gegen den FC Hillerheide die Oberhand.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der Erler SV 08 beim Sieg gegen Hillerheide verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Erle weiter verheißungsvoll aus.

Durch diese Niederlage fällt der FC Hillerheide in der Tabelle auf Platz elf. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst 26 Treffer markierte die Hillerheider – kein Team der Bezirksliga Westfalen 9 ist schlechter.

In Fahrt ist Hillerheide aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von sieben sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Beim Erler SV 08 dagegen läuft es mit momentan 29 Zählern wie am Schnürchen. Vor heimischem Publikum trifft Erle am nächsten Sonntag auf die Zweitvertretung der Spvgg. Erkenschwick, während der FC Hillerheide am selben Tag die SG Castrop-Rauxel in Empfang nimmt.