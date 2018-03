Der SV Straelen gewinnt am Sonntag in der Oberliga Niederrhein mit 2:1 (1:1) beim 1. FC Monheim und hält die Liga spannend. Die Trainerfrage ist noch nicht geklärt.

Der SV Straelen hält den Aufstiegskampf offen. Am 24. Spieltag der Oberliga Niederrhein gewann das Team von Übergangstrainer Khalid Daftari dank einer geschlossenen Teamleistung vor 200 Zuschauern im Rheinstadion mit 2:1 (1:1) beim 1. FC Monheim. Im Duell der Aufsteiger war über 90 Minuten ordentlich Feuer drin.

Somit bleiben die Blumenstädter ärgster Verfolger von Primus SF Baumberg, die bereits am Sonnabend in Hiesfeld siegreich waren und mit einem Zähler mehr auf dem Konto die Liga anführen.

In Bezug auf die Trainerfrage fand Boss Hermann Tecklenburg nach den 90 Minuten klare Worte: „Christian Knappmann wird definitiv nicht unser neuer Trainer“, so der Unternehmer über den Ex-Profi, der als Nachfolger von Dietmar Schacht im Gespräch war. „Er bleibt lieber bei Westfalia Herne“.

Besonders die Distanz zur holländischen Grenze scheint bei Knappmann das Hauptproblem darzustellen. Somit könnte die Entscheidung, die am Dienstag oder Mittwoch bekanntgegeben wird, auf Ben van Dael (Vitesse Arnheim U19) fallen. Wenn es nach Martina Voss-Tecklenburg geht, steht der „Kaiser“ mit ganz oben auf der Kandidatenliste. „Vielleicht wird es ja Franz Beckenbauer“, so die ehemalige Nationalspielerin und Ehefrau des Straelen-Präsidenten mit einem süffisanten Unterton.

Glücklich über den knappen Erfolg der Gäste war vor allem Marian Gbur. Der Torhüter des SV Straelen, der seit 21 Jahren an der Römerstraße aktiv ist, würde zum Abschied gerne noch den Aufstieg mit seinem Team feiern. „Das Ziel Regionalliga ist mit meinem Job gar nicht zu kombinieren. Das wäre utopisch“, so der 33-Jährige. Mit seinem neuen Verein Fichte Lintfort hat er in der Landesliga noch einiges vor. „Ich wohne nur 300 Meter vom Platz entfernt“, so Gbur mit Blick auf die kommende Saison.

Ampelkarte für Straelens Istrefi

Zum Sieg in Monheim hob der Keeper ebenso wie sein Trainer die starke Teamleistung hervor. „Schon vor dem 0:1-Rückstand waren wir das bessere Team. Auch mit zuletzt nur noch zehn Mann auf dem Platz haben wir uns gut aus der Affäre gezogen“, befand Daftari. Drilon Istrefi sah in der 69. Minute die „Ampelkarte“, nachdem er erst kurz zuvor verwarnt wurde.

Auf der anderen Seite sah Dennis Ruess seine Elf nicht schlechter als die Gäste: „Klar, Straelen ist keine Laufkundschaft. Wir haben ein Spiel mit zwei richtig guten Teams gesehen. In den ersten zehn Minuten waren wir zu ängstlich und hatten wohl noch das Hinspiel im Kopf. Danach haben wir mehr Zugriff bekommen und waren ebenbürtig“, analysierte der Trainer der Monheimer das Duell der Aufsteiger.

Fakt ist: die Oberliga Niederrhein ist spannend wie nie zuvor. Der Aufstiegskampf ist noch lange nicht entschieden.