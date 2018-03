Arminia Klosterhardt nutzt beim 1:1 (1:1) gegen den SV Scherpenberg in der Landesliga Niederrhein die Chancen nicht. Scherpenberg lässt Federn im Aufstiegsrennen.

Auf einigen Plätzen in der Landesliga Niederrhein wurde an diesem Spieltag gar nicht erst angepfiffen. In Oberhausen ging es aber bei der Partie zwischen Arminia Klosterhardt und dem SV Scherpenberg zur Sache. Klosterhardt zeigte schon früh in der Partie, wie man den Aufstiegsaspiranten aus Moers beschäftigen kann. Aus einer soliden Abwehr heraus war das Team von Trainer Marcus Behnert vor allem auf Spielkontrolle aus. Die anfänglichen Angriffe der Gäste sorgten deswegen für wenig Gefahr. Klosterhardt stand zudem hoch und ließ die Angreifer vom SV zu Beginn das eine oder andere Mal ins Abseits laufen. Trainer Marcus Behnert bestätigte, dass in diesen Szenen "die Automatismen" funktioniert hätten.

Die erste Chance der Arminia führte gleich zum 1:0 durch Mirac Akgün. Er setzte sich auf der rechten Seite durch und schob den Ball aus kurzer Distanz ein. Die Antwort der Gäste ließ aber nicht lange auf sich warten. Selim Hamdi köpfte nach einer scharfen Flanke zum 1:1-Ausgleich ein.

Fehlerhafte Abschlüsse und eine Rote Karte

Die zweite Halbzeit wurde wesentlich intensiver. Scherpenberg legte körperlich einen Gang zu. Doch spätestens nach der Roten Karte gegen Emre Terzi waren die Gastgeber dem Führungstreffer näher. Scherpenbergs Trainer Sezgin Demirci monierte nach Abpfiff einige "unglückliche Aktionen des Schiedsrichters." Zahlreiche wirklich aussichtsreiche Möglichkeiten wurden in den letzten zwanzig Minuten von den Oberhausenern ausgelassen. Behnert war am Ende etwas enttäuscht: "Am Ende ging es nur noch darum, wie hoch man gewinnt, das 1:1 ist da natürlich enttäuschend. Im letzten Drittel hat dann die Erfahrung gefehlt", sagte er nach dem Spiel.

Sein Gegenüber Demirci resümierte abschließend: "Wir hatten auch Glück, dass wir nach der Roten Karte nicht noch ein Gegentor kassiert haben. Dementsprechend war das für mich ein faires Unentschieden."