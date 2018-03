Derbysieg für den SV Adler Osterfeld. Die Mannschaft von Udo Hauner gewinnt 3:1 gegen die Spvgg Sterkrade 06/07. Beide Mannschaften trennt nur noch ein Punkt.

Diese Woche hätte nicht besser laufen können. Am Mittwoch gewann der SV Adler Osterfeld ein phänomenales Pokalspiel erst mit 12:11 im Elfmeterschießen. Am Sonntag folgte der Derbysieg gegen die Spvgg Sterkrade 06/07 hinzu. Dabei hatte es zunächst nicht danach ausgesehen.

Die ersten 15 Minuten des Spiels gehörten Sterkrade. Die Mannschaft von Christian Dahlbeck hatte sogar die Chance in Führung zu gehen. Die größte Gefahr lag in der Anfangsphase bei den Standardsituationen. So war es nicht verwunderlich, dass ein Freistoß zum 1:0 führte, allerdings für Osterfeld. Ibrahim Kücükarslan stieg am höchsten und köpfte den Freistoß von Joel Goldberg ins rechte, untere Eck.

"Wir waren effektiver"

Danach wurde Osterfeld aktiver. Sterkrade hatte zwar mehr Ballbesitz, aber die Hausherren standen kompakt und warteten auf die Fehler des Gegners. "Wir haben hinten eine gute Kontrolle gehabt und ein ordentliches Konterspiel. Sterkrade hatte zwar mehr Ballanteile, aber wir waren effektiver", meinte Adler-Trainer Udo Hauner. Es dauerte nicht lange, bis die Rot-Weißen per Doppelschlag erhöhen konnten. Bei beiden Treffern setzte sich der wendige Enes Türk auf der Außenbahn durch. Erst legte er zum 2:0 für Joel Goldberg auf, dann traf er selbst zum 3:0.

Etwas Hoffnung für Sterkrade flammte nach der Halbzeit auf. In der 54. Minute erzielte Florian Schartenberg den 3:1-Anschlusstreffer. Doch viel kam danach nicht mehr. Osterfeld machte weniger Druck und konzentrierte sich auf die Defensive. "Wir haben unterm Strich verdient gewonnen", sagt Hauer über das Ergebnis. Er kann nun mit seiner Mannschaft den dritten Sieg in Folge feiern. Für die Blau-Weißen ist es die zweite Niederlage innerhalb von vier Spielen. Der aktuelle Fünftplatzierte hat bereits sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und auf Platz sechs lauert - seit heute - der SV Adler Osterfeld.