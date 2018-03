Mit dem BV Rentfort und Blau Gelb Schwerin trafen sich am Sonntag zwei Topteams.

Für den Gast schien Rentfort aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Das Hinspiel bei Schwerin hatte der BV Rentfort schlussendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Während beim BV Rentfort diesmal Potratz, Wellhöner, Strohmeier, Heer, Hajder und Kirstein für Nizeyimana, Schmidt, Schulte Im Walde, Hülskemper, Deucker und Kyas begannen, standen bei Schwerin Gumpricht, Schemel und Sahinli statt Rupieper, Wikczynski und Göbel in der Startelf.

50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Rentfort schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Nico Haufe zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Phillip Potratz das 2:0 nach (44.). Bis Schiedsrichter Daniel Banken (Ahaus) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Aufgegeben hatte Blau Gelb Schwerin dieses Spiel noch nicht. So gelang Martin Kapitza in der 60. Spielminute der Anschlusstreffer zum 1:2. Potratz glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den BV Rentfort (62./74.). Nach abgeklärter Leistung blickte der Gastgeber auf einen klaren Heimerfolg über Schwerin.

Die bisherige Spielzeit von Rentfort ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Rentforter verbuchte insgesamt zwölf Siege und zwei Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. Mit 46 geschossenen Toren gehört der BV Rentfort offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga Westfalen 9. Mit dem souveränen Sieg gegen Blau Gelb Schwerin festigt Rentfort die dritte Tabellenposition.

Schwerin hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne. Mit insgesamt 38 Zählern befindet sich der BV Rentfort voll im Fahrwasser. Die Formkurve von Blau Gelb Schwerin dagegen zeigt nach unten. Als Nächstes steht für Rentfort eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen Westfalia Langenbochum. Schwerin empfängt parallel Genclerbirligi Resse.