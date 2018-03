Das Auswärtsspiel brachte für die Reserve von Borussia Dortmund keinen einzigen Punkt.

Alemannia Aachen holte in dieser Partie durch das 3:1 alle drei Zähler. Das Hinspiel bei der Borussia hatte die Alemannia schlussendlich mit 2:0 gewonnen.

Während bei Alemannia Aachen diesmal Pütz für Fejzullahu begann, standen beim BVB II Dieckmann und Ornatelli statt Bah-Traore und Pieper in der Startelf. Borussia Dortmund II ging durch Sören Dieckmann in der zweiten Minute in Führung. 5.300 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Alemannia schlägt – bejubelten in der 23. Minute den Treffer von Nils Winter zum 1:1. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Dominik Jolk die Akteure in die Pause. Als Balint Bajner in der 57. Minute für Patrick Pflücke auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Joy Slayd Mickels witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für Alemannia Aachen ein (60.). Tobias Lippold war es, der kurz vor Ultimo das 3:1 besorgte und den Gastgeber inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Am Schluss fuhr die Alemannia gegen die Borussia auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Die Alemannia stabilisiert nach dem Erfolg über den BVB II die eigene Position im Klassement. In der Defensive von Alemannia Aachen greifen die Räder ineinander, sodass Alemannen im bisherigen Saisonverlauf erst 23-mal einen Gegentreffer einsteckte.

Trotz der Niederlage behält Borussia Dortmund II den sechsten Tabellenplatz. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen die Alemannia kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Während Alemannia Aachen am nächsten Samstag (14:00 Uhr) bei Wuppertaler SV gastiert, duelliert sich die Borussia zeitgleich mit Rot-Weiß Oberhausen.