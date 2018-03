Der DJK SG Altenessen errang am Sonntag einen 3:2-Sieg über DJK Dellwig.

Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Vor heimischem Publikum hatte sich der DJK SG Altenessen einen Punkt beim Stand von 2:2 gesichert.

Während bei DJK Dellwig diesmal Baltes, Ankert, Thüner und El-Damen für Dapprich, Schneider, Konrad und Wystrach begannen, standen beim DJK SG Altenessen Diebener, Sauer und Erdogmus statt Casado Fernandez, Lagmouch und Mujezinovic in der Startelf.

50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für DJK schlägt – bejubelten in der vierten Minute den Treffer von Timo Wolter zum 1:0. Die Weichen auf Sieg für den DJK SG Altenessen stellte Dustin Diebener, der in Minute 20 zur Stelle war. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Philipp Storek zum 2:1 zugunsten von DJK Dellwig (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Beim DJK SG Altenessen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Selvir Mujezinovic für Tobias Selting in die Partie. Eine starke Leistung zeigte Chris Sauer, der sich mit einem Doppelpack für den Gast meldete (60./90.). Bei einem Doppelwechsel in der 67. Minute hatten Mirco Norman Schneider und Dominik Konrad bereits die Teamkollegen Raschid Marcel El-Damen und Henry Baltes auf dem Feld abgelöst. In den 90 Minuten war der DJK SG Altenessen im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als DJK und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den DJK SG Altenessen – DJK Dellwig bleibt weiter unten drin. Die Situation bei DJK bleibt angespannt. Gegen den DJK SG Altenessen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. DJK Dellwig musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gastgeber insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition des DJK SG Altenessen aus und bringt eine Verbesserung auf Platz 14 ein. Die Altenessener bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. Auf den DJK SG Altenessen passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste der DJK SG Altenessen bereits 62 Gegentreffer hinnehmen. Nächster Prüfstein für DJK ist der FC Stoppenberg (Sonntag, 11:00 Uhr). Der DJK SG Altenessen misst sich am selben Tag mit dem DJK Essen-Katernberg (11:00 Uhr).