Die eSportler von Schalke 04 haben die Play-offs der League of Legends Championship Series verpasst.

Nach zwei Niederlagen am finalen Hauptrundenspieltag der Frühjahrssaison der höchsten europäischen Spielklasse belegte die Gaming-Abteilung des Fußball-Bundesligisten in der Tabelle nur Rang acht von zehn. Für die Play-offs hätte Schalke mindestens Sechster werden müssen.

Zunächst hatten die Königsblauen um den Deutschen Elias Lipp am Freitag gegen das Team H2K verloren, ehe sie am späten Samstagabend klar gegen den Tabellenführer Fnatic unterlagen. Die Play-offs waren das erklärte Ziel der noch jungen Schalker eSports-Riege, die nun in der kommenden Sommersaison den nächsten Anlauf nehmen muss.

S04 war im August 2016 nur gut drei Monate nach der Gründung des Teams aus der Championship Series abgestiegen. Über die Play-offs der zweitklassigen Challenger Series kehrten die Gelsenkirchener im vergangenen August in die LCS zurück.